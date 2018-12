Mircea Badea a comentat în pasa dintre „Sinteza Zilei-În Gura Presei' cum a fost prins Marian Godină cu 113 km/h în localitate.

Realizatorul TV a amintit și despre reacția lui Radu Herjeu, membru CNA, față de gestul polițistului Marian Godină.

În replică, Marian Godină a spus că este o „normalitate” că a rămas fără permis, chiar dacă este polițist.

„Am depășit viteza, am rămas fără permis și am primit amendă. În afara faptului că am greșit încălcând codul rutier, eu zic că lucrurile au decurs perfect normal și legal. Cam asta e normalitatea, ce contează că ești polițist? Ai greșit, plătești. Exact asta am făcut. Pentru curioși, întâmplarea a avut loc în luna iunie 2018, atunci când am putut achita amenda pe loc, direct la polițist și am primit chitanță”, a explicat polițistul din Brașov.