De Cristina Sterian,

„În data de 6 decembrie, la ora 12:14 am consultata copilul Petre Daria Maria, în vârstă de patru luni și jumătate. La examenul clinic nu am depistat simptomatologii respiratorii, copilul respira bine, avea un tonus bun, a fost consultat pe îndelete. Temperatura intrarectală a fost de 36,8 grade, i-am administrat un antitermic. La examenul clinic am găsit un faringe hiper emic, fără alte modificări vizibile. Copilul a primit o rețetă acasă cu antitermic și simptomatice”, a spus dr. Mihaela Mihalache, medicul care sustine ca a consultat bebelușul.

În schimb, familia a anunțat că va iniția demersuri pentru sancționarea medicului.

„O să mergem mai departe, trebuie să facem dreptate pentru a nu păți și alte familii ce am pățit noi. La morgă, când mi-am luat fetița am întrebat de ce mi s-a întâmplat asta și mi-au zis că a avut pneumonie” a declarat astazi tatăl bebelușului.

Tragedia a fost făcută cunoscută publicului după o postare pe Facebook al unui apropiat al familiei copilui. Omul a povestit că fetița a fost dusă la spital pe 6 decembrie, iar aici i s-ar fi pus diagnosticul de roșu în gât.

Părinții care locuiesc în comuna Garoafa, județul Vrancea, ar fi fost trimiși acasă cu bebelușul care a murit a doua zi dimineață. În urma necropsiei, medicii legiști au stabilit că fetița avea în realitate pneumonie.

„Nepăsarea și așteptatul șpăgii omoară din nou. În data de 6 decembrie, o tânăra din satul Ciușlea, comuna Garoafa s-a prezentat la unitatea primiri urgente cu fetița ei de numai 5 luni, după ce i sa făcut doar un control “în gât“ i s-a spus ca fetița are roșu în gât și atât, eliberându-i-se doar o rețeta de Tantum Verde. Când tânăra a cerut să fie internată i s-a spus ca nu sunt locuri în spital și că nu e grav. Până a doua zi de dimineață un îngeraș de numai 5 luni și-a primit perechea de aripi trecând la cele sfinte având PNEUMONIE” a relatat persoana apropiată familiei fetiței decedate după vizita de la Spitalul din Focșani.



