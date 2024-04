„Suntem profund îngrijoraţi privind situaţia de securitate în Orientul Mijlociu. România condamnă ferm atacul Iranului asupra Israelului şi face apel la evitarea escaladării pe mai departe”, a scris Luminiţa Odobescu, într-o postate pe reţeaua X.

Șefa diplomației române a adăugat că „monitorizează cu atenţie situaţia şi este în legătură cu ambasadele României din regiune”.

We are deeply concerned about the security situation in the Middle East. Romania strongly condemns Irans attack on Israel and calls for avoiding further escalation. We closely monitor the situation and are in contact with Romania🇷🇴s Embassies în the region.