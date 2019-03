Polițiștii au descins marți dimineață la sediul firmei Al Carina din Ploiești, suspectată că a distribuit în spitale substanțe dezinfectante neconforme.

„Eu am un disconfort fizic și psihic, pentru că suntem o firmă corectă în județul acesta, îmi plătesc impozitele, iar absolut toate testările sunt făcute la laboratoare acreditate din Uniunea Europeană. Probabil că doamna ministru al sănătății are alte interese… Avem toate avizele, tot ce trebuie… ce se întâmplă în România la momentul acesta este un haos. Am mai fost controlați și după scandalul cu Hexi Pharma și vedeți că tot aici suntem. Am dat testare cu sigiliul de la Sanepid pe ele la laborator în Germania și au ieșit conforme, doar că laboratorul de la Iași nu este conform”, a precizat Alina Cruceanu, asociat în firma Al Carina, alături de soțul ei, conform Prahovaeconomica.eu.