Reacția presei internaționale după victoria lui Joe Biden: "Dumnezeu să binecuvânteze America"

Presa internațională s-a focusat și pe faptul că senatoarea de culoare Kamala Harris va deveni prima vicepreședintă din istoria SUA, după ce Joe Biden a câștigat scrutinul prezidențial.

The Observer a titrat “Its Joe” („Este Joe”), în timp ce Sunday Telegraph a scris deasupra unei poze cu Biden, “Its time for America to heal” („Este timpul ca America să se vindece”).

Tomorrows front page pic.twitter.com/zqwFwcbI6N — The Observer (@ObserverUK) November 7, 2020

The Sunday Times a folosit pe copertă o fotografie cu o femeie de culoare care a sărbătorit victoria înfășurată într-un steag american și titlul “Sleepy Joe wakes up America” („Somnorosul Joe trezește America”), tachinându-l pe Trump care folosea porecla „Sleppy Joe” pentru Biden.

SUNDAY TIMES: Sleepy Joe wakes up America #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/VNhwPfNdZv — Neil Henderson (@hendopolis) November 7, 2020

Tabloidul Sunday People a scris cu majuscule pe prima pagină

„God bless America” („Dumnezeu să binecuvânteze America”).

Ziarul german Bild a publicat o fotografie cu Trump, titrând: „Ieșire fără deminitate”.

„Ce eliberate, ce ușurare”, a titrat ziarul de centru-stânga din Germania, Suddeutsche Zeitung, notând însă că Biden „moștenește o povară grea”, una nemaiîntâlnită de predecesorii săi, și a avertizat că este de „neimaginat” ca Trump să-și accepte înfrângerea.

Recomandări INTERVIU | Revolta unui cercetător pe tema închiderii piețelor: „Guvernul avantajează fățiș marile rețele de supermarketuri. Țăranii și consumatorii ce vină au?”

În timp ce ziarul american New York Times a titrat simplu și direct „Biden îl învinge pe Trump”, tabloidul australian Daily Telegraph, deținut de imperiul mass-media al lui Rupert Murdoch, s-a concentrat pe sfidarea rezultatelor de către Trump.

„(Trump) pur și simplu nu va accepta umilința de a fi bătut aparent de un dușman pe care l-a perceput ca fiind slab și care abia merită să te prezinți la lupta cu el”, a notat Daily Telegraph.

Presa din Brazilia a raportat înfrângerea lui Trump în contextul propriului său lider populist, Jair Bolsonaro, care a acționat similar încecând să diminueze instituțiile democratice și să respingă faptele bazate pe știință.

„Înfrângerea lui Trump pedepsește atacurile împotriva civilizației, este o lecție pentru Bolsonaro”, a notat Folha de Sao Paulo, unul dintre principalele cotidiene din Brazilia.

Recomandări Interviu cu o româncă din Philadelphia, orașul care i-a adus victoria lui Biden: „A fost o campanie dură, mi-a amintit de tensiunile din România. Aștept 4 ani cu mai multă liniște”

?Portada de EL MUNDO del domingo 8 de noviembre.



Ya disponible en Orbyt y en la edición digital con la mejor información. pic.twitter.com/4vT0Vw3U9i — EL MUNDO (@elmundoes) November 7, 2020

Ziarul spaniol El Mundo, de centru-dreapta, a declarat că victoria lui Biden a fost un rămas bun de la populismul lui Trump și a descris-o pe Harris drept „simbol al reînnoirii”.

Cel mai mare cotidian al Suediei, Dagens Nyheter, și-a titrat articolul de deschidere astfel: „Victorie dulce-amară – Biden se va lupta pentru a vindeca SUA”.

Prima pagină a ziarului Svenska Dagbladet (FOTO The Guardian/ Svenska Dagbladet)

Cotidianul suedez descrie promisiunea de revenire la normal făcută de Biden ca „o misiune imposibilă”.

„Rezultatul alegerilor arată o țară profund divizată și va fi dificil pentru Biden să ducă la bun sfârșit programul de reformă pe care l-a promis alegătorilor săi de bază”, a scris ziarul.





Citeşte şi:

Joe Biden, primul discurs ca președinte ales: „America poate fi definită printr-un singur cuvânt: Posibilități. Nu e nimic să nu putem face împreună”

Alegeri SUA | Ce se întâmplă dacă Donald Trump refuză să accepte înfrângerea

PARTENERI - GSP.RO „Ești eroarea vieții mele, bei și faci sex în toalete!” » Iubita i-a făcut un scandal monstru, dar fanii au publicat o imagine interzisă!

PARTENERI - PLAYTECH BOMBĂ! Adriana Bahmuțeanu RUPE TĂCEREA despre căsătoria lui Pepe cu Raluca. De ce divorțează, de fapt

HOROSCOP Horoscop 8 noiembrie 2020. Scorpionii sunt pregătiți pentru orice variantă de evoluție a planurilor lor

Știrileprotv.ro EXCLUSIV: Cine este primul cadru didactic din România care a fost dat afară, după ce a refuzat să predea online

Telekomsport Un medic s-a infectat voluntar cu COVID 19. Ce a descoperit anulează tot ce ştim despre coronavirus