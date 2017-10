Tânărul care apare în filmulețul transmis pe Facebook în timp ce întreține raporturi sexuale cu o femeie în centrul orașului Oradea a postat pe o rețea de socializare părerea sa despre evenimentul care l-a adus în atenția poliției.

Ștefan, în vârsta de 30 de ani, care s-a lăsat filmat alături de Florica, 28 de ani, în timp ce întrețineau relații sexuale orale, în public s-a ales cu dosar penal pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Scena inspirată parcă din filmele pentru adulți a fost filmată în noaptea de joi spre vineri, în apropierea statuii lui Mihai Viteazul din Oradea, iar tânărul a reacționat pe Facebook după ce a fost nevoit să dea explicații la poliție.

„Ce am făcut??? Am dat o m…, pentru asta mă acuzaţi??? Voi n-aţi dat la tinereţe, nu aţi făcut nebunii??? Nu am omorât, nu am dat în cap… ce vreţi, măăă??? Ce vreţi??? Ce am făcut aşa deplasat, măiii??? Aşa mă caracterizaţi, zici că îs ăia de la ISIS…”, a scris orădeanul pe Facebook.