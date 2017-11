Reacția UMF, după problemele de la rezidențiat. Rectorul Universității de Medicină și Farmacie (UMF) Carol Davila București, Ioanel Sinescu, oferă prima reacție după scandalul de la examenul de rezidențiat din Capitală.

”Vom face o anchetă internă după finalizarea rezidențiatului, pentru a vedea cum a fost posibil sa se copieze pe stick o parte din grilă. Dar până atunci așteptăm contestațiile, care pot fi depuse până la ora 20.00, cu 4 ore mai mult decât am anunțat inițial. Și daca vor fi 3.800 de contestații, adică toți candidații vor cere recorectarea, toate vor fi acceptate. Așadar, astăzi sunt depuse contestațiile. Recorectarea se va face în prezența candidaților care au contestat grila. Este important de știut că a fost respectată metodologia, iar corectarea lucrărilor după grila matrice pe care am solicitat-o de la IT-iști s-a făcut în prezența candidaților la concurs prezenți în sală. Chiar dacă nu erau autorii lucrării, erau colegiilor. Dar, repet, reevaluarea lucrărilor contestate se va face în prezența autorilor lucrării. Legat de anchetă internă, pot spune că ea se va desfășura după ce vor fi fost finalizate de analizat toate lucrările contestate. Ceea ce pot spune este că unul dintre IT-iști este șef IT al Ministerului Sănătății și colaborează cu noi, iar al doilea este cu normă întreagă la UMF și colaborator al Ministerului Sănătății. Deci sunt doi oameni cu experiență de 20 de ani în rezidențiat. Vom analiza ce s-a intâmplat. Nu vom ascunde nimic. Vrem să dovedim că, în ceea ce privește examenul, totul este transparent și corect”, a explicat Ioanel Sinescu, prin intermediul unui comunicat.