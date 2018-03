Reacția unui bărbat respins de fată cunoscută pe Tinder. Ce mesaj i-a trimis

Să fii respins de perechea pe care ai cunoscut-o pe Tinder nu este deloc ușor. De acest lucru s-a convins și un bărbat, care i-a trimis un mesaj incredibil fetei pe care a cunoscut-o pe Tinder.

S-au cunoscut pe Tinder, s-au întâlnit, însă lucrurile nu au continuat așa cum și-ar fi dorit bărbatul. După prima întâlnire, fata pe care a cunoscut-o pe aplicația matrimonială i-a spus acestuia că sentimentul nu este reciproc și că nu își mai dorește să se vadă. Femeia i-a spus că nu a simțit că există nicio legătură puternică între ei.

„Nu cred că există prea multă chimie între noi și nu cred că va mai exista o altă întâlnire. Dar a fost frumos că te-am întâlnit și îți doresc tot binele”, i-a scris femeia.

Bărbatul respins nu a trecut atât de ușor peste eșec și i-a trimis fetei un mesaj incredibil.

„Nici eu nu cred că ne potrivit. Nu a fost o seară amuzantă și am plătit 8,30 de lire pe băutura ta. Am crezut că o să vrei o băutură obișnuită. Am plătit 1,75 lire pentru băutura mea și 8,30 lire pentru a ta. Ai băut o sticlă imensă la prima întâlnire, plătită de mine, așa că te rog să-mi returnezi banii. Mulțumesc”, i-a răspuns bărbatul respins.

Mai mult, bărbatul i-a trimis și datele contului unde se așteaptă să primească banii pe care i-a dat pe consumația fetei.

Mesajul s-a viralizat imediat pe rețelele de socializare.

Alte nebunii pe Tinder

Recent, un model din Statele Unite a luat parte la un experiment inedit: a mers la întâlnire aproape goală, fiind doar pictată pe corp. Tânărul model a acceptat să iasă la o întâlnire cu un bărbat pe care l-a cunoscut pe Tinder purtând doar o pereche de lenjerie, fiind acoperită de culoare pe restul corpului.