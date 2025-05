Atac masiv asupra Kievului

Conform Obuz.ua, acesta a fost „unul dintre cele mai masive atacuri combinate asupra capitalei”.

Autoritățile din Kiev au raportat pagube în mai multe cartiere ale orașului, iar mai multe persoane au fost rănite.

Asta după ce Rusia a atacat Ucraina cu drone și rachete, imediat după ce a început cel mai mare schimb de prizonieri.

„O noapte dificilă pentru întreaga Ucraină. Unul dintre cele mai masive atacuri combinate asupra capitalei. Inamicul își îmbunătățește propriile tactici de utilizare a dronelor, atacând simultan cu arme balistice”, a spus șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Timur Tkachenko.

Mai multe clădiri rezidențiale din Kiev au fost lovite. Foto: X

Președintele Volodimir Zelenski a reacționat la acest atac. El a subliniat că Rusia demonstrează din nou că nu are intenția de a opri agresiunea.

„Piese din rachetele și dronele rusești sunt neutralizate în prezent la Kiev. Operațiunile de salvare și serviciile de urgență sunt în desfășurare la locurile impactului și ale căderilor de moloz – oriunde este nevoie. Noaptea au fost multe incendii și explozii în oraș. Clădiri rezidențiale, mașini, au fost din nou avariate.”, a scris Volodimir Zelenski pe X.

Recomandări Inundațiile catastrofale din mai 1970. A plouat în Transilvania cât să acopere toată România cu un strat de opt centimetri de apă

Fragments of Russian missiles and drones are being cleared in Kyiv. Rescue and emergency operations are ongoing at the sites of strikes and debris impacts — wherever they are needed. There were many fires and explosions in the city overnight. Once again, residential buildings,… pic.twitter.com/F3szA4gCJz — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2025

Detalii despre atacul asupra Kievului

Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a Kievului, a oferit informații despre situația din capitală. Mai multe cartiere au fost afectate:

În Holosiivskyi, resturile unei drone doborâte au rănit o persoană și au avariat 5 mașini.

În Svyatoshynske, infrastructura nerezidențială a fost avariată în mai multe locații.

În Solomyanske, un incendiu a izbucnit la etajele 4 și 5 ale unei clădiri, rănind 7 persoane.

În Dnipro, resturile au avariat un apartament, rănind două persoane.

Obolon a fost cel mai afectat, cu pagube în cel puțin 4 locații, inclusiv o clădire rezidențială unde 5 persoane au fost rănite.

Poliția din Kiev a confirmat ulterior că în total 15 persoane au fost rănite în urma atacului.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cod portocaliu și galben de ploi torențiale, vijelii și grindină în mare parte din țară. Vremea se răcește accentuat

Reacția președintelui Zelenski

Președintele Volodimir Zelenski a cerut partenerilor internaționali să aplice presiuni suplimentare asupra Rusiei prin sancțiuni.

„Este evident că trebuie să punem mult mai multă presiune pe Rusia pentru a obține rezultate și a începe o diplomație reală. Așteptăm sancțiuni din partea SUA, a Europei și a tuturor partenerilor noștri. Doar sancțiuni suplimentare împotriva unor sectoare-cheie ale economiei ruse vor obliga Moscova să înceteze focul. Mulțumesc tuturor celor care ajută și sprijină”, a scris Zelenski, pe Telegram.

Terrorists massively attacked Kyiv: what is known about the consequences



There are 8 known victims. Two of them were hospitalized from Dniprovskyi district. Six more received medical assistance on the spot - in the Sviatoshynskyi district of the capital.



Solomyansky district: a… pic.twitter.com/IxL1RiYzS1 — kolibri.93 (@viktorikolibri) May 24, 2025

Zelenski a subliniat că Ucraina a propus în repetate rânduri un armistițiu, dar Rusia a ignorat aceste inițiative. El consideră că doar sancțiuni suplimentare împotriva sectoarelor-cheie ale economiei ruse vor determina Moscova să înceteze focul.

Apărarea aeriană ucraineană în acțiune

Forțele Aeriene ucrainene au raportat că au reușit să doboare 6 rachete balistice și 128 de drone. Alte 117 drone au fost „pierdute” și suprimate prin război electronic.

Recomandări Marian Corcodel, cămătarul-colonel, a ieșit din pușcărie. Cum i-a convins pe judecători să-l scape definitiv de al doilea dosar

Atacul a vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, inclusiv Kiev, Dnipropetrovsk, Odesa, Harkov, Donețk și Zaporijia.

Forțele Aeriene au precizat ulterior că toate cele 6 rachete balistice care au zburat deasupra Kievului au fost doborâte.

Urmărește-ne pe Google News