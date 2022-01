„Guvernul României respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor. Libertatea de exprimare și liberul acces la informație sunt garanții ale unei democrații consolidate și ale funcționării statului de drept. Premierul Nicolae Ciucă consideră de neacceptat ca în spațiul public să fie promovate așa-zise liste cu “redacții toxice” și condamnă categoric manifestarea diferențelor de opinii prin orice tip de violență”, transmite guvernul într-un comunicat de presă.

Premierul Ciucă mai transmite că „susține drepturile fundamentale și protejarea jurnaliștilor, orice incitare la ură împotriva presei contribuind la generarea unei viziuni care ar îndepărta România de valorile democratice pe care și le-a asumat ca stat membru NATO și UE”.

CNA: „Gest extrem de periculos”

Acțiunile AUR au fost condamnate de CNA care a transmis joi o scrisoare comisiilor de cultură ale Parlamentului în care condamnă gestul pe care îl cataloghează „extrem de periculos. „CNA dezavuează, respinge asemenea comportamente, cu atât mai mult cu cât ele vin din partea unui partid politic”, a transmis Valentin Jucan, membru CNA, citat de Agerpres.

„Sunt extrem, extrem de puţine situaţiile în care se vorbeşte despre portaluri online, adică despre zone în care CNA nu are sau încă nu are sau în acest moment CNA nu are nicio atribuţie. Faptul că AUR nu doar că face acest demers, dar îl şi susţine prin comentariile ulterioare, cred că este o chestiune care nu trebuie lăsată fără ca noi să avem o reacţie”, a spus Valentin Jucan în debutul ședinței CNA de joi.

Propunerea lui Valentin Jucan de a transmite o scrisoare de condamnare a acțiunii AUR către Parlament a fost votată în unanimitate de membrii Consiliului.

O condamnare a venit și din partea ActiveWatch, organizația care militează pentru libertatea presei. „Considerăm că astfel de strategii de comunicare și de divizare în spațiul public nu au nicio legătură cu anul 2022, dar sunt similare cu strategiile adoptate de partide care au pus bazele unor regimuri dictatoriale și autoritare din secolul trecut. Drept urmare, solicităm conducerii AUR să retragă postarea din data de 26 ianuarie 2022”, precizează ActiveWatch.

Libertatea l-a contactat joi pe George Simion pentru a-l întreba cum răspunde după acțiunile de condamnare în care este acuzat de „incitare la ură”, dar nu a răspuns apelurile nostre până la ora publicării acestui articol.

AUR, nemulțumit că este catalogat extremist

Într-o postare publicată miercuri pe pagina de Facebook, formațiunea condusă de George Simion își învită susținătorii să indice cele mai „toxice și false” publicații, începând lista cu site-ul G4 Media. Simion spune pentru Libertatea că își asumă postarea, în timp ce jurnaliștii de la G4 Media spun că mesaje de acest gen pot conduce inclusiv la violență fizică contra lor.

În câteva ore, postarea a devenit virală, având mii de comentarii în care apar frecvent menționate televiziuni și publicații precum Digi 24, Antena 3, Realitatea TV sau Newsweek ori jurnaliști precum Cristian Tudor Popescu, Lucian Mîndruță etc.

Miercuri, contact Libertatea pentru a explica această postare, co-președintele AUR a precizat că nu a știut de ea, dar că și-o asumă pentru că este nemulțumit de faptul că partidul pe care îl conduce a fost descris de către G4 Media ca fiind „extremist”.

În replică, unul dintre cofondatorii G4 Media, jurnalistul Dan Tăpălagă, susține că gestul AUR este unul extrem de grav. „AUR atacă instituții fundamentale într-un stat, precum parlamentul sau presa, și face asta din poziția de partid parlamentar cu susținători în spate, nu de comentator sau analist politic”, continuă Tăpălagă.

Citeşte şi:

Interviu cu profesorul cu care George Simion și-a făcut lucrarea de masterat: „Să fii anticomunist de pe poziţia fascismului legionar arată că nu ai cultură, valori moderne, empatie“

„Eu aş vrea să ajungă AUR la guvernare în 2024. Măcar să se lecuiască românii şi să vadă că guvernarea înseamnă cu totul altceva decât tiribombele lui Simion”

Ministrul apărării din Franța, în vizită la București. Ce a afirmat Vasile Dîncu despre trupele NATO trimise în România

PARTENERI - GSP.RO Un străin mutat la Botoșani, uimit de cheltuielile lunare pe care le are: În Franța...

Playtech.ro ȘOC! Cum arată ACUM amanta lui Marica de la hotel. Transformarea e IREALĂ!

Observatornews.ro „Copilaşul meu, copilaşul meu!” Băieţel de 5 ani, înjunghiat mortal de o femeie, sub privirile îngrozite ale mamei sale, în Anglia

HOROSCOP Horoscop 27 ianuarie 2022. Peștii s-ar putea să se streseze singuri, într-un mod inutil și ciudat, prin pesimism exagerat

Știrileprotv.ro O rachetă scăpată de sub control este în curs de coliziune cu Luna. Ce se poate întâmpla

Telekomsport Surpriză. Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Beneficiile unui abonament de sănătate pentru tine și familia ta