Ministerul rus de Externe a condamnat, sâmbătă, „actul de agresiune” al SUA împotriva Venezuelei.

„În această dimineaţă, SUA au comis un act de agresiune armată împotriva Venezuelei. Acest lucru provoacă profundă îngrijorare şi condamnare”, a transmis ministerul condus de Serghei Lavrov.

Preşedintele columbian Gustavo Petro a cerut ONU să se „reunească imediat” după ce au fost auzite explozii în capitala venezueleană Caracas.

„În acest moment se bombardează la Caracas. Alertaţi lumea, au atacat Venezuela”, a scris preşedintele Petro pe X, la scurt timp după ora 2:00, ora locală din Columbia. Petro nu a specificat de unde ştie că au avut loc bombardamente şi nu a specificat cine sunt „ei”.

„Bombardamentul se face cu rachete. OAS (Organizaţia Statelor Americane) şi ONU (Organizaţia Naţiunilor Unite) trebuie să se reunească imediat”, a mai notat liderul columbian.

De asemenea, Iranul, care întreține relații strânse cu Venezuela, a condamnat „cu fermitate atacul militar american” împotriva acestei țări, după explozile care au zguduit sâmbătă capitala Caracas.

„Ministerul iranian al Afacerilor Externe condamnă ferm atacul militar american împotriva Venezuelei și încălcarea flagrantă a suveranității naționale și a integrității teritoriale a țării”, a indicat într-un comunicat diplomația iraniană, criticând „agresiunea ilegală a Statelor Unite”, dușmanul Republicii Islamice.

Știrea este în curs de actualizare



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE