Potrivit Daily Mail, experiențele sale au transformat-o într-o persoană extrem de vigilentă.

„Casa mea este securizată ca o fortăreață și tind să fiu extrem de vigilentă”, a spus Amy Santoro, în vârstă de 39 de ani.

Ea a explicat că a luat măsuri suplimentare pentru a-și proteja locuința, cum ar fi întărirea balamalelor ușilor și instalarea unor sisteme de securitate la ferestre.

„Toate punctele de acces în casa mea sunt protejate de alarmă și nu las niciodată ferestrele de la parter deschise”, a mai precizat femeia.

Este pasionată de știință și îi plac romanele polițiste

Amy, care conduce acum propria firmă, Santoro Forensic Consulting, specializată în analiza petelor de sânge și reconstituirea împușcăturilor, a intrat în acest domeniu pentru a îmbina știința cu pasiunea pentru romanele polițiste.

„Era pe vremea când a apărut serialul CSI și eram absolut fascinată”, a explicat ea. „Cea mai bună parte a muncii în domeniul criminalisticii este că, literalmente, nu faci niciodată același lucru de două ori”.

Activitatea sa zilnică variază de la investigarea locurilor crimelor până la predarea unui curs despre petele de sânge și depunerea mărturiilor în instanță.

„Nu știu niciodată cu adevărat – fiecare caz este o experiență nouă și unică, așa că fiecare zi aduce ceva nou”, a spus Amy.

„Nu încetez să fiu uimită”

De-a lungul carierei sale, Amy a fost martora unor scene îngrozitoare, iar prietenii și familia sa sunt adesea șocați de lucrurile cu care se confruntă zilnic.

„Tatăl meu încă nu poate suporta să audă când vorbesc despre cadavre grav rănite sau în descompunere”, a mărturisit ea.

„Nu cred că s-a gândit vreodată că fiica lui, care cânta în cor și căreia nu-i plăcea să se murdărească, va avea o carieră care uneori implică îndepărtarea viermilor de pe cadavre. Fac asta de atâta timp încât a devenit o rutină pentru mine”, a mai adăugat ea.

Întrebată cum poate avea încredere în oameni după tot ce a văzut, Amy a răspuns: „Am văzut cu siguranță ce este mai rău în oameni și știu din proprie experiență că unii sunt pur și simplu răi. Nu încetez să fiu uimită de cât de brutali pot fi oamenii unii cu alții și cu ei înșiși.

De fiecare dată când cred că am văzut ce e mai rău în umanitate, se întâmplă ceva și mai rău. Majoritatea sunt lucruri la care oamenii nu ar vrea să se gândească, dar eu m-am obișnuit cu ele la acest moment”.

Își iubește meseria

Dar, mai mult decât atât, am văzut cât de buni sunt oamenii. În fiecare situație teribilă, există oameni care sunt dispuși să se implice și să ajute”.

Unele cazuri i-au rămas întipărite în minte, cum ar fi un atac armat în masă într-o parcare. „O perioadă după aceea, mi-a fost greu să ies dintr-o clădire și să merg în parcare”, a recunoscut ea.

Un alt caz notabil a fost împușcarea unui polițist într-o benzinărie. „Am petrecut ore întregi în benzinărie în acea zi, căutând gloanțe și cartușe și colectând probe de sânge”, și-a amintit Amy.

Totuși, Amy insistă că își iubește meseria.

„Îmi dau seama că majoritatea oamenilor nu au astfel de experiențe, iar eu am o mulțime de imagini îngrozitoare care-mi rămân în minte”, a spus ea. „Dar, în același timp, îmi amintesc de oamenii pe care i-am ajutat, de cei care au reușit să treacă peste anumite momente dificile datorită muncii pe care am depus-o, și simt că asta face ca totul să merite. Îmi place cu adevărat ceea ce fac.”

