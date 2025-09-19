Dacă la divizia monoposturilor lupta pare tranșată în favoarea lui Jerome France, iar la Electrice nimeni nu îl mai poate ajunge pe Dominic Marcu, toată atenția se îndreaptă către turisme, cea mai aglomerată categorie din campionat, unde până acum au concurat peste 100 de piloți.

Lider înaintea etapei de la Râșnov, penultima din acest an, este timișoreanul Radu Benea, cu 113 puncte, urmat îndeaproape de Costel Cășuneanu, cu 107 puncte. În același timp, campionul en titre, Alexandru Pițigoi, cu 83 de puncte, așteaptă orice greșeală a rivalilor pentru a reveni în lupta la vârf.

La volanul unui model Skoda Fabia RX, Costel Cășuneanu este specialistul acestui traseu, impunându-se aici la etapa inaugurală a sezonului, în timp ce anul trecut a fost foarte aproape să câștige chiar la open. Cu o nouă victorie la poalele cetății, pilotul originar din Bacău poate deveni marele favorit la titlul de campion, o premieră în cariera sa.

„Îmi place mult traseul, cred că e preferatul meu. Așa cum în primăvară am câștigat, anul trecut am ratat victoria la open din cauza unei greșeli pe ultimii metri ai manșei finale. Nu îți poți permite nici cel mai mic pas greșit aici dacă vrei să câștigi. La final, cel mai important este să ajungem cu toții cu bine la finish”, a declarat Cășuneanu înaintea startului de sâmbătă dimineață.

Recomandări Primăriile și CJ-urile unde se încearcă evitarea dezastrului resurselor umane în urma concedierilor

Programul competiției de la Râșnov este împărțit pe două zile. Sâmbătă, între orele 09:30 și 19:00, sunt programate sesiunile de recunoașteri și antrenamente, iar duminică, de la ora 13:30, se vor desfășura manșele oficiale de concurs. Accesul spectatorilor este gratuit în ambele zile, existând și opțiunea contra cost a tribunei VIP, amenajată în zona de start.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE