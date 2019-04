De câteva luni, în fruntea instituției care avizează medicamentele pe piețele românești se află Marius Daniel Șișu. În comunicatul prin care s-a anunțat numirea lui nu s-a oferit însă nicio informație despre pregătirea profesională a lui Marius Daniel Șișu, iar la două luni de la instalare nu și-a publicat CV-ul.

Mai mult, el a încercat să șteargă puținele urme care existau despre biografia sa. În iulie 2018, numele lui apare pe lista candidaților respinși la examenul de admitere al Universității de Medicină și Farmacie din Craiova, însă instituția de învățământ a șters PDF-ul de pe site. Informația a rămas în căutările din Google, dar link-ul duce către o pagină goală. Șișu a fost evaluat la două probe, unde a luat notele 8.45 și 4.25.

În ciuda acestui rezultat care a dovedit că nu e pregătit nici măcar pentru a fi student în domeniul farmaceutic, la mai puțin de un an distanță, Șișu a ajuns să conducă Agenția Națională a Medicamentului.

Instituția ia deciziile privind medicamentele cu girul unui consiliu științific alcătuit din șefi de spitale și academicieni precum: prof. dr. Mircea Ifrim, de la Academia de Științe Medicale, prof. dr. Emanoil Ceaușu, de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Victor Babeș”, reprezentanți ai producătorilor de medicamente și ai Facultății de Bioinginerie Medicală din Iași.

În virtutea rolului său de președinte al ANM, Marius Daniel Șișu conduce acest consiliu științific. Cu alte cuvinte, este șef peste experții din zona farmaceutică deși nu a reușit să treacă nici măcar primul examen la Facultatea de Farmacie arată sursa citată.

Dator 7 milioane lei la stat, 1,5 milioane la un privat

Șișu are însă o legătură cu industria farmaceutică, pentru că a deținut câteva farmacii în Craiova.

Acestea au acumulat, de-a lungul anilor, datorii de peste 20 de milioane de lei la bugetul de stat. Pe unele le-a închis, din altele s-a retras. Din societatea Urania Farm SRL – aflată acum în insolvență, cu datorii de 7 milioane de lei – s-a retras chiar în decembrie 2018, în favoarea administratorului special și a mamei sale.

Conform declarației de avere, noul șef al Agenției Naționale de Medicamente nu are datorii doar la stat, prin firmele pe care le-a avut, ci și pe persoană fizică – 1.500.000 de lei dintr-un împrumut contractat de la un cetățean pe nume Paul Gaciu.

O posibilă explicație a accesiunii sale în fruntea ANM ar fi apropierea de Adriana Cotel, care, la rândul ei, este o apropiată a lui Darius Vâlcov. În toamna anului trecut, Cotel a fost numită șef la Agenția Națională a Medicamentului și l-a luat pe Șișu în funcția de consilier. Câteva luni mai târziu, Cotel a fost promovată în fruntea CNAS, iar Șișu a devenit șeful ANM.

Cum promova beneficiile castraveților

În momentul numirii, pe rețelele de socializare a circulat un filmuleț în care Marius Daniel Șișu apărea într-un halat de baie și făcea reclamă la sucuri de detoxifiere. După câteva ore, clipul a fost șters de pe internet.

„Am fost la o clinică de detoxifiere în Turcia și am urmat acolo o cură bazată pe sucuri verzi. La final, medicul m-a rugat să dau un interviu în care să îmi povestesc experiența și să spun cum m-au ajutat sucurile, în condițiile în care sunt diabetic. Am vorbit despre sucurile din spanac și castravete presate la rece”, a explicat Șișu.

Când jurnaliștii l-au întrebat despre pregătirea sa profesională și eșecul la admiterea de la Farmacie, Șișu s-a scuzat că trebuie să intre într-o întâlnire și a concluzionat scurt: „Din moment ce am fost numit, înseamnă că sunt pregătit”. Ulterior, nu a mai răspuns la telefon și nici la mesaje.

Foto: Recorder.ro

