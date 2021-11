„Rectificarea atât a bugetului asigurărilor sociale, atât de aşteptată pentru seniorii pensionari, a fost adoptată şi rectificarea bugetului de stat la fel a fost adoptată, în contextul în care am menţinut ţinta de deficit asumată în programul de convergenţă al României în procedura de deficit excesiv de 7,13% din PIB şi în contextul în care am asigurat resurse necesare pentru acest an, până la 31 decembrie, şi în contextul în care – foarte important – am reuşit să găsim o soluţie pentru deblocarea situaţiei critice de la CEC Bank”, a declarat Adrian Câciu, după ședința de Guvern.

Ministrul de Finanțe a mai spus că a fost o greşeală structurală faptul că s-a ajuns în această situaţie, când la final de an banii de pensii şi salarii trebuie realocaţi din alte bugete.

„Rectificarea de astăzi ne arată nişte carenţe structurale în modul în care proiecţiile bugetare se fac în România, pentru că ajungem în ultima lună a anului să trebuiască să alocăm suplimentări pentru banii de pensii şi salarii, dar cel mai trist este că trebuie să luăm bani de la proiectele cu finanţare europeană, de la investiţii, din motivul simplu nu pentru că trebuie să iei bani de undeva, ci pentru că acele investiţii au fost doar trecute scriptic într-un buget. E o lecţie pe care o învăţ rapid şi eu, şi Guvernul şi pe care nu trebuie să o repetăm în anul 2022”, a precizat Adrian Câciu.

Ministrul de Finanțe a dat asigurări că salariile din întreg sistemul bugetar şi pensiile vor fi plătite până la sfârşitul anului

„Am prevăzut bani pentru Ministerul Sănătăţii, pentru plata salariilor restante şi pentru plata cheltuielilor sanitare, pentru deconturile întârziate, pentru tot ce înseamnă programele naţionale de sănătate, până la final de an sunt asigurate. Am prevăzut bani şi pentru schema de ajutor de la Ministerul Energiei pentru care au existat o serie de confuzii. La acel minister nu a existat de fapt o filă bugetară pentru că schema de sprijin şi discount-ul pentru IMM-uri au venit după rectificarea întâi şi ele nu aveau deschisă o linie bugetară şi atunci trebuia să venim cu rectificarea, evident nu ai cum să tai bani din ceva ce nu există. Practic nu exista linia bugetară, am înfiinţat această linie bugetară şi am acordat sumele care se pot deconta efectiv până la finalul anului”, a mai declarat oficalul guvernamental, care a precizat că la Ministerul Muncii a fost alocată finanţarea pentru consumatorul vulnerabil şi celelalte legi care necesitau finanţare.

Înaintea ședinței de Guvern, liderii PNL, PSD și UDMR, urmau să aibă, la ora 12.00, o întâlnire la Palatul Victoria, în care să discute pe marginea rectificării bugetare, înainte ca aceasta să fie aprobată, au declarat surse politice pentru Libertatea.

Conform proiectului celei de a doua rectificări bugetare pe acest an, sunt prevăzute transferuri către Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și bugetul asigurărilor sociale, astfel încât să fie făcută plata salariilor doctorilor și a pensiilor. Cel mai mult s-a tăiat de la Ministerul Agriculturii (2,31 miliarde de lei) și de la Transporturi (757 milioane de lei). Cei mai mulți bani se vor duce la Ministerul Finanțelor (1,56 miliarde lei), la Ministerul Sănătății (2,45 miliarde de lei) și la Ministerul Muncii ( 2,19 miliarde lei).

Proiectul de rectificare bugetară mai prevede că veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 4,32 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 5,42 miliarde de lei.

De altfel, proiectul de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021, necesară pentru plata pensiilor şi a alocaţiilor, era primul punct pe agenda ședinței Guvernului.

„Avem trei puncte importante pe ordinea de zi. La primul punct avem proiectul de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2021 și la instituirea cadrului legal pentru acordarea unui împrumut subordonat de către statul român, prin Ministerul Finanțelor, în calitate de acționar către CEC Bank SA. Cel de-al doilea este proiectul de ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021”, a afirmat Nicolae Ciucă, în debutul şedinţei de vineri.

Premierul a arătat că acei miniştri și subordonații lor care vor fi implicați în rectificarea bugetară vor trebui să-și continue activitatea în domeniile lor chiar și pe 29 noimembrie, pentru ca fondurile alocate să poată ajunge la structurile beneficiare.

„Sunt două mențiuni pe care doresc să le adresez legate de proiectul celei de-a doua hotărâri de guvern, și anume că data de 29 noiembrie va fi zi liberă. În cuprinsul hotărârii, sunt o serie de prevederi care vizează întreprinderile și unitățile de producție cu foc continuu și acolo se respectă prevederile de la nivelul fiecărui minister, la nivelul fiecărei structuri în parte pentru asigurarea continuității lucrului. Dar ținând cont de faptul că urmează să aibă loc această rectificare de buget, cred că este necesar ca ministrul Finanțelor și ceilalți miniștri care consideră că vor avea implicații referitoare la modul în care modificările la buget impactează fiecare minister în parte, să își mențină continuitatea activității astfel încât să nu întârziem în niciun fel asigurarea continuității fondurilor pentru structurile beneficiare”, a declarat Nicolae Ciucă.

Nu în ultimul rând, șeful Guvernului le-a atras atenţia miniştrilor asupra modului în care se vor implica în pregătirile pentru ceremoniilor care vor fi organizate pe 1 decembrie..

„Cel de-al doilea subiect este legat de modul în care fiecare dintre dumneavoastră veți pregăti și veți fi implicați în activitățile pregătitoare și cele care urmează a se desfășura de Ziua Națională, atât la nivelul Capitalei, cât și la nivelul fiecărui județ în partener, la nivelul fiecărei prefecturi în parte”, a precizat Nicolae Ciucă.

Tot vineri, Executivul va aproba şi un proiect de hotărâre privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Prin aprobarea proiectului de hotărâre, Guvernul urmează să valideze propunerile adoptate prin Hotărârea CNSU nr.105/2021 privind condiţiile de participare la ceremoniile oficiale dedicate Zilei Naţionale a României şi pe cele referitoare la organizarea şi accesul la competiţii sportive, spectacole, concerte, festivaluri publice şi private sau alte evenimente culturale desfăşurate în aer liber, precum şi la cursuri, workshopuri, conferinţe.

