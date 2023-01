Daniel David a fost întrebat la Prima News cum i se pare demersul ministrului Lucian Bode de a da în judecată UBB și de a bloca în instanţă reanalizarea tezei sale de doctorat.

„Domnul ministru Bode a considerat că UBB nu ar trebui să facă o astfel de analiză şi ne-a acţionat în instanţă. Noi credem că, aşa cum am făcut în prima etapă o analiză, o putem face şi în a doua. O să ne prezentăm şi în instanţă şi vom vedea ce decide instanţa. Până atunci, noi mergem pe partea academică într-o manieră în care, dacă sunt probleme, domnul ministru va răspunde, dar nici mai mult, nici mai puţin decât a greşit în teza respectivă, dacă vom identifica acele probleme”, a spus rectorul UBB, potrivit news.ro.

Daniel David a adăugat că nu poţi cere unei universităţi să nu facă o analiză în cazul unor suspiciuni de plagiat și a precizat că UBB a întreprins două demersuri, în două etape.

Prima etapă a fost când „Comisia de Etică a primit un număr x de sesizări, nu mai ţin minte exact câte, patru sau cinci sesizări, ca suspiciuni de abatere de la etică”. „În etapa a doua am primit mai multe sesizări, sunt mai multe suspiciuni decât au fost în prima etapă. Le analizăm şi pe acela. Am făcut comisie în care am luat şi experţi internaţionali, tocmai pentru faptul că, în România, toată lumea are suspiciuni despre toţi”, a menționat el.

Întrebat dacă această acţionare în instanţă de către Lucian Bode poate bloca demersurile universităţii, Daniel David a răspuns: „Deocamdată, nu am primit de la instanţă nicio sesizare sau nicio decizie prin care să oprim un astfel de proces. Instanţa nu a dat o decizie în acest sens”.

Întrebat apoi dacă nu îl sperie demersul ministrului, rectorul UBB a afirmat că nu.

„Domnul ministrul Bode are dreptul să facă asta. Noi avem în acelaşi timp dreptul să gândim academic şi să spunem că, dacă sunt probleme într-o teză susţinută la o universitate, noi trebuie să le identificăm, să cerem corectarea lor şi să sesizăm consiliile care pot să ducă decizii mai departe. Nu mă sperie, vă spun de ce. În toate marile universităţi ale lumii o să găseşti astfel de situaţii problematice. Adică să nu ne imaginăm că nu sunt probleme de plagiat la Harvard sau la Stanford”, a mai punctat el.

Universitatea Babeș-Bolyai va da un nou verdict în cazul doctoratului ministrului Lucian Bode „până miercuri, cel târziu”.

Lucian Bode a dat în judecată Universitatea Babeș-Bolyai

Lucian Bode a cerut în instanţă anularea hotărârii prin care Universitatea Babeş Bolyai a decis să-i reanalizeze lucrarea de doctorat, vizată de acuzaţii de plagiat, iar procesul a fost deschis la Tribunalul Sălaj. Primul termen de judecată a fost stabilit pentru 17 ianuarie 2023.

Jurnalista de investigații Emilia Șercan a susținut în Pressone, luni, 9 ianuarie, că ministrul de interne a dat în judecată Comisia de Etică a Universității Babeș-Bolyai „încercând să blocheze emiterea unui verdict de plagiat referitor la teza sa de doctorat”.

În replică, Lucian Bode a transmis pentru Libertatea că „susțin în continuare că teza mea de doctorat nu conține preluări neautorizate” și a adăugat că, potrivit legii, Comisia de Etică a UBB nu poate verifica decât membrii comunității universitare, „comunitate din care eu nu fac parte”.

