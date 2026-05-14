Vânzarea unei mașini nu înseamnă doar semnarea contractului și predarea cheilor. Din punct de vedere financiar, foștii proprietari au dreptul legal de a-și recupera banii plătiți în avans pentru asigurarea obligatorie. Într-un interviu pentru Digi24, expertul broker Bogdan Orescovici a explicat detaliat mecanismul prin care șoferii pot reintra în posesia acestor sume.

În ce situații poți cere banii înapoi de la asigurător?

Conform normelor actuale, contractul de asigurare RCA poate înceta înainte de termen, iar asiguratul are dreptul la restituirea primei de asigurare proporțional cu perioada rămasă. Cele mai frecvente situații sunt:

Vânzarea definitivă a autovehiculului;

Radierea din circulație (inclusiv predarea la centrele de dezmembrări auto);

Dauna totală a mașinii;

Furtul vehiculului.

„În cazul furtului, restituirea banilor este posibilă numai după finalizarea procedurilor legale și în baza documentelor oficiale emise de autorități și validate de asigurator”, a precizat Bogdan Orescovici.

Excepția importantă: Când NU primești niciun leu?

Există o condiție esențială pentru a fi eligibil pentru restituire: absența daunelor. Dacă pe perioada valabilității poliței (până la momentul vânzării) ai fost implicat într-un accident din vina ta și s-au plătit despăgubiri în baza acelei polițe, nu mai poți recupera banii.

„În acest caz, polița este considerată consumată, deoarece și-a produs deja efectele prin acoperirea unui eveniment asigurat”, explică specialistul.

Actele necesare: Ce trebuie să pregătești pentru recuperarea banilor pe asigurarea RCA

Procedura nu este complicată și poate fi realizată atât la sediul asigurătorului, cât și online. Iată ce documente trebuie să trimiți pentru a depune cererea de denunțare a contractului:

Actul de identitate al fostului proprietar; Copia poliței RCA (format fizic sau electronic); Dovada înstrăinării sau radierii: Contractul de vânzare-cumpărare vizat de fisc sau certificatul de radiere.

Cum se calculează suma și cât durează plata

Restituirea se face prin sistemul pro-rata. Practic, primești banii înapoi pentru fiecare zi rămasă din contract, începând cu data înregistrării cererii. De exemplu, dacă ai plătit asigurarea pe un an, dar vinzi mașina după doar 6 luni, ai dreptul la aproximativ jumătate din sumă.

În ceea ce privește timpul de așteptare, asigurații trebuie să aibă puțină răbdare. „În general, durata procesării este de două-trei săptămâni, dar poate varia în funcție de compania de asigurări și numărul cererilor aflate în procesare”, a mai adăugat expertul consultat de sursa citată.

Atenție la transcrierea mașinii: Riscuri pentru noul și vechiul proprietar

Un aspect critic menționat de specialiști este termenul de 30 de zile în care noul proprietar este obligat să înmatriculeze mașina pe numele său. Depășirea acestui termen aduce nu doar amenzi, ci și complicații juridice.

Dacă mașina nu este transcrisă la timp, istoricul de daune (sistemul Bonus-Malus) poate fi afectat. Producerea unui accident de către noul proprietar, înainte ca acesta să își facă propria poliță, poate influența negativ clasa de asigurare a vechiului proprietar și, implicit, va scumpi viitoarele polițe RCA pe care acesta le va încheia pentru alte vehicule.