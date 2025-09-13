Pentru al treilea an consecutiv, navigatori din Belgrad, Novi Sad și Zrenjanin au traversat frontiera pe apă și au ajuns în zona podului Mihai Viteazul, transformat într-un mic port temporar.

„Pentru al treilea an consecutiv vor veni ambarcațiuni din Serbia, navigatori de agrement din Serbia, sunt navigatori care vin de la Belgrad, de la Novi Sad, de la Zrenjanin, petrec weekendul în Timișoara, cunosc mai bine orașul nostru și după aceea se întoarcă acasă tot pe apă”, a declarat Sebastian Novovici, reprezentant al Asociației Ecluze, potrivit Ziua de Vest.

Deși interesul a fost foarte mare, peste 30 de proprietari de vaporașe s-au arătat dornici să participe, organizatorii au fost nevoiți să limiteze numărul la 15, din cauza infrastructurii portuare insuficiente.

„Au pornit 14 ambarcațiuni la drum, din păcate una a trebuit să se întoarcă din cauza unor probleme tehnice”, a adăugat Novovici.

Astfel, 13 ambarcațiuni au ajuns vineri seară în centrul Timișoarei, unde echipajele vor rămâne până duminică. În cadrul evenimentului Regata Bega 2025, sâmbătă sunt programate mai multe momente artistice, inclusiv un concert Implant pentru refuz, la Darc pe Mal.

Primarul Dominic Fritz a salutat inițiativa: „În seara asta, 13 ambarcațiuni au venit pe Bega din Serbia până în centrul Timișoarei. Pentru al treilea an la rând, Regata Bega aduce împreună oameni, reface legături și șterge granițe. (..) Felicitări echipei Ecluze pe Bega pentru tradiția frumoasă pe care ați creat-o.”

