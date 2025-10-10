Cel mai mare producător de oțel din țară și din sud-estul Europei, combinatul Liberty Galați este controlat de magnatul indian Sanjeev Gupta și se află în concordat preventiv, încercând să evite insolvența printr-un plan de restructurare aprobat recent de instanță și creditori.

Datoriile totale ajung la circa un miliard de euro, dintre care statul român are de recuperat aproape jumătate de miliard, prin credite acordate de EximBank și obligații restante către ANAF.

„Evaluare tehnică”

Într-o reconfirmare a interesului pentru combinat, reprezentanții UMB și cei de la unul dintre cei mai mari furnizori europeni de echipamente, SMS, au făcut azi „evaluare tehnică”.

În ceea ce privește un preț al afacerii, surse apropiate tranzacției au declarat, pentru Libertatea, că e „prea devreme, acolo decizia e a statului, care e cel mai mare creditor”.

„Încă nu este foarte clar cine anume sunt decidenții, EximBank, ANAF, guvernul…” – au declarat surse din jurul afacerii.

Adresa din luna mai, care a fost discutată și la o întâlnire organizată de una din organizațiile sindicale.

„Combinatul ar avea o șansă”

Adresa este din 14 mai, ar dezafectarea și dezmembrarea continuă.

„Interes pentru repornirea combinatului există, la fel cum există și furnizori de echipamente și soluții tehnice. Dacă s-ar lua și o decizie în timp util, înainte ca dezafectarea și dezmembrarea echipamentelor, concedierea sau plecarea salariaților calificați etc. să devină un obstacol în calea repornirii, combinatul ar avea o șansă

Fără activitate, concedierea celor peste 4.000 de salariați este iminentă.

