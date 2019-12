De Daria Maria Diaconu,

Regele Carl Gustaf Folke Hubertus și regina Silvia Renate Sommerlath se află în India pentru o vizită oficială de cinci zile.

La sosirea pe aeroportul din New Delhi, regele și regina Suediei au fost așteptați la eroport de un membru al Parlamentului și nu au dorit o recepție fastuoasă.

#FlyAI : Very Proud moment of Air India when we had a Special Guest onboard. His Majesty Carl Gustaf Folke Hubertus , King of Sweden and Her Majesty Silvia Renate Sommerlath travelled AI168 Stockholm to Delhi. Ms. Sangeeta Sanyal Country Manager Sweden greeted the Royal guests. pic.twitter.com/LXrLeEoDqd