Mulțimile care sperau să o vadă pe regina au primit un indiciu cum că monarhul a decis să facă o apariție surpriză, când steagul Regal a fost ridicat deasupra Palatului spre sfârșitul paradei.

Regina a apărut însoțită de Prințul Charles și soția sa, Camilla, Ducesa de Cornwall, precum și de Prințul William și Catherine, Ducesa de Cambridge și cei trei copii ai lor, spre încântarea miilor de oameni adunați de-a lungul bulevardului The Mall, pentru evenimentul jubiliar.

În timpul scurtei apariții de trei minute, Regina a privit în timp ce familia ei s-a alăturat publicului într-o interpretare a Imnului Național, interpretată de trupa Royal Marines.

NEW: The way Prince George is looking at Her Majesty The Queen during the family's second Buckingham Palace balcony appearance is incredibly special 💚👑 📸 Ian Vogler #PlatinumJubileePageant #HM70 #PrinceGeorge pic.twitter.com/gluisBG5nH