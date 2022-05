Regina a venit sprijinindu-se în baston, cu o ținută de culoare galbenă strălucitoare. Acesteia i s-a oferit și un card de călătorie Oyster preplătit la evenimentul de marți de la gara Paddington, din vestul Londrei, însă nu a făcut nicio călătorie cu trenul.

The Queen in sunshine yellow using an Oyster card on a ticket machine on a surprise visit to officially open the Elizabeth line ?@AndyMatthews_PA pic.twitter.com/cAphKDPaFd