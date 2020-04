Știri Externe Regina Elisabeta a Angliei împlinește, azi, 94 de ani. De ce își sărbătorește ziua și în aprilie, și în iunie

Astăzi este ziua Reginei Elisabeta a II-a, care împlinește 94 de ani. Va sărbători discret din cauza pandemiei de coronavirus, care modifică și tradițiile regale din Marea Britanie. Deși s-a născut pe 21 aprilie 1926, regina este sărbătorită și în iunie, ceremonia fiind una oficială care are legătură cu Trooping the Colour, o tradiție a regimentelor britanice, cu rădăcini înainte nașterii reginei, respectiv în secolul al XVII-lea. Din 1748, Trooping the Colour marchează și ziua oficială de naștere a Suveranei, indiferent cine este aceasta.