Regizorul ucrainean Oleg Sențov, fost deținut politic în Rusia între 2014-2019, luptă pentru apărarea Ucrainei din 2022.

„Am vești proaste pentru voi: războiul nu se va termina mâine, nici poimâine și probabil nici anul acesta”, a spus el, la o conferință organizată la Kiev de Fundația Pinciuk.

Sențov a remarcat că natura războiului s-a schimbat semnificativ: „Alergam în jurul Bahmutului cu arme automate, dar acest tip de război nu mai există. Infanteria supraviețuiește, stă în tranșee și speră să nu fie lovită de drone. La fel și adversarul nostru: nu mai sunt atacuri mecanizate, nu mai sunt brigăzi care înaintează, ci doar infiltrare, grupuri mici de oameni”.

Sențov consideră că va veni o zi când Ucraina va opri avansul rusesc „și atunci Putin se va gândi dacă mai are sens să facă ceva în continuare”.

El a adăugat că este important să se mențină presiunea politică și economică asupra Rusiei. „A doua etapă a încheierii războiului nu este când frontul se va opri, ci când regimul politic din Rusia se va schimba. Când Rusia va recunoaște acest război ca o greșeală, când Rusia va fi gata să ne returneze teritoriul, să spună că a greșit. Aceasta va fi victoria pentru noi. Cred că această zi va veni”.

Regizorul a fost rănit de mai multe ori în timpul luptelor. Sențov s-a alăturat forțelor armate ucrainene imediat după începerea invaziei ruse în februarie 2022. Experiența sa de luptă și determinarea l-au propulsat în poziția de comandant de batalion.

Pe 10 mai 2014, Sențov a fost reținut la Simferopol de forțele de securitate ruse, iar pe 25 august 2015 a fost condamnat la 20 de ani de închisoare sub acuzația de terorism. A fost eliberat pe 7 septembrie 2019, în cadrul unui schimb de deținuți între Rusia și Ucraina.

Director general al Krain Kinema Film Company, Oleg Sențov a câștigat premiul Saharov pentru libertatea de gândire al Parlamentului European (2018) și premiul Național Taras Șevcenko al Ucrainei (2016).

