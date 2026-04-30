Ce se schimbă din iulie

Regula vine din pachetul european de siguranță General Safety Regulation. Pentru această funcție, calendarul relevant este clar: cerința se aplică de la 7 iulie 2026 pentru toate vehiculele noi aflate în sfera regulii, nu pentru mașinile vechi deja aflate pe stradă. Asta înseamnă că șoferii nu trebuie să își modifice mașina actuală, dar modelele noi vor veni tot mai des cu acest sistem din fabrică.

Cum funcționează

Sistemul se numește emergency stop signal. Când mașina frânează foarte puternic la peste 50 km/h sau când intră ABS-ul, stopurile clipesc mai intens ca să îi avertizeze pe cei din spate că nu este o frânare obișnuită. După ce mașina se oprește complet, pot porni automat și avariile. Ministerul german al Transporturilor explică exact asta: rolul sistemului este să arate celor din spate că vehiculul frânează puternic în raport cu condițiile de drum.

Ideea este simplă: într-o situație-limită, șoferul din spate trebuie să înțeleagă instant că ceva nu este normal. Un stop aprins continuu poate trece mai ușor neobservat. Un stop care clipește rapid transmite altceva: frânează tare, reacționează acum. Tocmai de aceea, această funcție există deja pe unele modele și este privită ca o măsură eficientă pentru reducerea riscului de tamponări în lanț.

Nu este o invenție complet nouă

Mulți șoferi au mai văzut deja funcția asta pe anumite mașini premium sau mai noi. Noutatea nu este tehnologia în sine, ci faptul că ea devine obligatorie pe scară mai largă pentru mașinile noi. Asta se întâmplă într-o perioadă în care automobilele primesc tot mai multe sisteme de asistență și avertizare.

Și aici merită spus ceva foarte clar: da, este plăcut că mașinile noi vin cu Apple CarPlay, ecrane mari și tot felul de funcții distractive. Dar, la final, lucrurile care contează enorm sunt cele legate de siguranță. Iar un sistem care poate ajuta mașina din spate să reacționeze o fracțiune de secundă mai repede valorează mai mult decât multe gadgeturi „fun” de la bord.

Regula nu înseamnă că toate mașinile de pe stradă vor începe brusc să clipească din iulie. Ea se aplică mașinilor noi care intră în această etapă a reglementării. Pentru restul șoferilor, schimbarea se va vedea treptat, pe măsură ce generațiile noi de automobile ajung în trafic.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE