Relaxarea restricțiilor a adunat străini în noaptea de Revelion. Cum s-a chefuit în Centrul Vechi din Capitală

Spre deosebire de Revelionul 2021, când adunările publice erau interzise, iar circulaţia – limitată, Revelionul 2022 a venit în România cu o relaxare a restricțiilor, autoritățile permițând petrecerile în stradă și în restaurante.

În Centrul Vechi din București, a fost forfotă mare, ca în vremurile de dinainte de pandemie. În interior, restaurantele au putut fi ocupate doar în proporție de 50% și numai cu certificat verde, însă afară a fost aglomerație. Potrivit imaginilor Digi24, oamenii au stat unul lângă altul, au dansat pe stradă și nu au purtat măști.

Tineri din toate colțurile lumii – din Spania, Italia, Olanda, Egipt, Maroc, Columbia, Bangladesh, Pakistan – au fost acolo pentru a chefui de Revelion. Toți au spus, potrivit Digi24, că se simt minunat, pentru că nu sunt restricții, iar distracția arată ca înainte de pandemie.

„Încercăm să petrecem cât se poate de bine, am venit din Londra. Am fost la un restaurant, am luat cina, după care mergem să dansăm un pic. Ne-a lipsit foarte mult toată treaba asta”, a declarat un român întâlnit în Centrul Vechi alături de partenera sa.

Distracția din Centrul Vechi din București în noaptea de Revelion 2022. foto: Digi24

O tânără din Italia a susținut că a venit special în România ca să poată petrece toată noaptea, pentru că în țara sa sunt foarte multe restricții.

La rândul său, un olandez a spus că a luat avionul și a venit pentru prima dată în București ca să petreacă, întrucât țara sa este în lockdown de Revelion.

„Vin prima oară în București. Ne distrăm foarte tare în seara asta! Îmi place foarte mult aici. Oamenii sunt prietenoși, toate lumea e așa deschisă”, a spus tânărul.

Foto: Captură Video Digi24

Citeşte şi:

15 ani de când România a intrat ca membră în UE. Mesajul transmis de președintele Iohannis

Cioburile aduc noroc, dar prea multe te bagă la pușcărie: Un bărbat a spart geamurile a 33 de mașini dintr-un parc auto din Germania

Israelul a raportat primul caz de „Flurona”, infecția simultană cu gripă şi Covid. Cum se simte pacientul

PARTENERI - GSP.RO FOTO Descoperire nebună! Un fermier columbian a dat peste cîteva containere îngropate de Pablo Escobar! Ce era în ele

Playtech.ro Iulia Vântur, UMILITĂ la aniversarea lui Salman Khan. Toată presa din India a scris despre ea VIDEO

Observatornews.ro ”Avea tot ce îşi dorea!”. Vecinii Sabinei, polițista care s-a împușcat de ziua ei, spun că tânăra și soțul ei aveau o relație liniștită

HOROSCOP Horoscop 1 ianuarie 2022. Săgetătorii ar fi bine să facă un efort sincer pentru a gestiona corect timpul, să evite epuizarea

Știrileprotv.ro „Întreaga Europă în roşu, cu excepţia României„. Ce scriu belgienii despre situația neobișnuită

Telekomsport Gigi Becali a renunţat la celebrul palat. Cine sunt noii proprietari ai clădirii din Aleea Alexandru

PUBLICITATE Amestecă o linguriță de IMAGINATION cu ingredientele preferate și bucură-te de rezultat