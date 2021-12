Respectivul brad a fost prezentat duminică, 5 decembrie, de autorități, pe care l-au numit primul „brad anti-COVID”, pe pagina oficială de Facebook a campaniei de vaccinare. La scurt timp însă, Garda de Mediu a fost sesizată.

Ieri, comisarii de la Garda de Mediu au anunțat că au amendat cu 90.000 de lei coordonatorul centrului de vaccinare la Palatul Copiilor, dar şi firma care trebuia să ridice deşeurile medicale.

Într-o conferință de presă, Renate Weber a declarat că instituția pe care o conduce a trimis adrese la Garda Naţională de Mediu, la Secretariatul General al Guvernului şi la Ministerul Educaţiei.

„Am primit şi o petiţie de la o asociaţie în acest sens şi am formulat o serie de adrese care pleacă astăzi, că ieri am primit petiţia, pentru că într-adevăr cum un brad de Crăciun la Palatul Copiilor făcut din doze de vaccin? Oare nimănui nu îi sună…? Am văzut ştirea, dar nu ştiam că e pusă Facebook-ul de la Ro Vaccinare, după aia am văzut. Ne-am adresat acum şi către Garda Naţională de Mediu, că am văzut că spune presa că le-a dat o amendă, dar şi către Secretariatul General al Guvernului, pentru că acest Comitet Naţional de Coordonare a activităţilor privind Vaccinarea e în subordinea lor şi către Ministerul Educaţiei, poate ne lămureşte cineva ce o fi educativ într-o asemenea abordare”, a afirmat Avocatul Poporului.

Weber spune că este „o adeptă a reciclărilor” şi consideră că acel brad putea fi făcut din alte obiecte, în locul dozelor de vaccin.

„Oare aşa trebuie făcut într-un parc pentru copii un brad de Crăciun? Acolo scrie Palatul Copiilor, e făcut pentru copii, că de-asta ne-am sesizat, că nu ne-am sesizat, de exemplu, de bradul scheletic din Târgul de Crăciun. Aici nu e vorba de orice deşeuri, eu sunt o adeptă a reciclărilor şi putea să fie făcut brad din orice, din cărţi uzate, din doze de sucuri. Dar să vedem dacă într-adevăr, dozele, deşeurile care îţi rămân de la vaccinare prezintă siguranţă”, a explicat Renate Weber.

Realizat din peste 19.000 de doze de vaccin Pfizer și Moderna, bradul, între timp desființat, a fost lăudat duminică de reprezentanții RO Vaccinare, care au transmis pe Facebook că „este un brad altfel, pro sănătate și pro viață”.





