Producătorul francez Renault se confruntă cu o decizie dură a justiției germane: modelele Megane și Clio nu mai pot fi vândute în Germania.

Tribunalul Regional I din München a stabilit că Renault a încălcat un brevet al companiei americane Broadcom, utilizat în sistemele de conectivitate ale celor două modele.

Decizia prevede că Renault ar putea fi obligat să retragă și chiar să distrugă vehiculele afectate, însă implementarea hotărârii depinde de depunerea unei garanții financiare de către Broadcom. Până atunci, vânzările sunt suspendate doar temporar.

Mai exact, interdicția privind vânzările în Germania va intra în vigoare numai după ce Broadcom va îndeplini anumite condiții.

Renault a anunțat că va contesta decizia prin apel și a inițiat două proceduri de invalidare a brevetului.

„Contestăm vehement această decizie și vom depune apel fără întârziere”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Concret, mașinile produse de Renault, Megane și Clio, nu vor mai putea fi vândute temporar după ce un tribunalul din München a constatat că Renault nu deține licența de a utiliza anumite conexiuni prin cablu de rețea ethernet.

Această hotărâre are un impact semnificativ, deoarece Clio și Megane sunt printre cele mai populare modele ale Renault în Germania.

Compania franceză se bucură de rezultate bune la nivel global, însă disputa juridică poate afecta vânzările pe termen scurt.

Experții în litigii privind brevetele subliniază că decizia din München este una excepțională, similară cu cazuri rare din trecut, când producători auto precum Ford au fost obligați să plătească licențe sau să retragă modele.

În prezent, Renault continuă să vândă cele două modele în alte țări, iar rezultatul apelului și al procedurilor de invalidare a brevetului va stabili dacă interdicția va rămâne definitivă în Germania.

