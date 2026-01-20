Noi cerințe pentru arme și echipamente militare

Eforturile militare legate de invazia Rusiei în Ucraina și noile nevoi identificate de Europa ca răspuns la evoluția politicii externe a SUA au creat noi cerințe pentru arme și echipamente militare.

Un purtător de cuvânt al Renault a declarat luni seară într-un e-mail că o inițiativă în industria dronelor prinde contur, printr-un proiect în parteneriat cu întreprinderea franceză în domeniul apărării Turgis Gaillard și sub supravegherea agenției franceze de achiziții publice pentru apărare.

„Am fost contactați de Ministerul Forțelor Armate franceze cu privire la un proiect de dezvoltare a unei industrii de drone. Am fost solicitați pentru expertiza noastră în producție și industrie creativă ”, a declarat marți, Fabrice Cambolive, directorul Renault, într-un interviu acordat canalului francez de știri BFM TV.

Industria auto va rămâne principala activitate a Renault

Cu toate acestea, Renault și Cambolive nu au confirmat informațiile revistei franceze Usine Nouvelle conform cărora dronele ar urma să fie produse în masă la uzinele Renault de la Cléon și Le Mans din Franța.

Cambolive a dat asigurări că industria auto va rămâne principala activitate a Renault.

Potrivit ziarului francez La Tribune, cei doi parteneri ar putea produce o dronă tactică cu o anvergură de aproximativ zece metri „la un preț extrem de competitiv”, cu o rată de producție de până la 600 de unități pe lună până la sfârșitul primului an de activitate. Renault a refuzat să comenteze aceste informații.

În ultimele luni, industria auto franceză și europeană a fost solicitată să asiste la proiectarea și producția în masă de echipamente și arme militare, fie în totalitate, fie parțial.

Renault a produs și tancuri

Grupul Renault a fost fondat în 1898 de către Louis Renault și doi frați ai săi, iar acum se axează pe producția de autoturisme, deținând și mărcile Dacia (România) și Lada (Rusia), plus Alpine (marca sa sport).

De-a lungul timpului, Renault a mai produs și camioane, tractoare, autobuze, dar și… tancuri. În timpul Primului Război Mondial realiza motoare de avioane, iar în anii 30 producea avioane de mici dimensiuni. Atât în Primul, cât și în al Doilea Război Mondial, Renault a produs tancuri.



