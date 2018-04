După aproape două decenii în care a lucrat ca jurnalist la cele mai importante trusturi media din România, Ilinca Teodoriu a decis să renunţe la presă, şi-a cumpărat o mică pensiune în Vama Veche, iar acum îşi cazează foştii colegi şi prietenii cu ocazia mini-vacanţei de 1 Mai.

“După mulţi ani de presă şi consultanţă în domeniul comunicării, am decis să renunţ la jurnalism. Fiindcă veneam de 20 de ani la Vama Veche, şi ajunsesem doar aici să mă văd cu prietenii, am hotărât să cumpăr o căsuţă şi să o transform în pensiune. Dar nu a fost deloc uşor, băncile nu voiau să-mi acorde credit, nu găseam o casă potrivită pentru ceea ce eu voiam să fac, muncitorii din zonă fie lucrează prost, fie cer o groază de bani, dar, am reuşit şi acum sunt unul dintre românii fericiţi, care merge în fiecare lună la bancă şi îşi achită creditul”, spune Ilinca, râzând, în timp ce ne prezintă una dintre camerele pensiunii.

Nu este propriu-zis o pensiune, ci o casă simplă, cu 5 camere, foarte cochetă, şi cu o mare şi adâncă piscină în curte. Fiecare încăpere a fost personalizată, astfel încât cei care rămân peste noapte aici să se simtă ca acasă. Fiindcă nu a găsit muncitori, Ilinca a fost ajutată de prieteni să zugrăvească, să repare pereţii, să pună gresie şi să pună casa la punct pentru ca primii oaspeţi să poată fi primiţi cum se cuvine de 1 Mai.

“De acum doi ani am început demersurile pentru a-mi lua aici o casă, dar abia în februarie, anul acesta, am reuşit să perfectez actele, şi imediat m-am apucat de renovat. M-au ajutat foarte mult prietenii, am învăţat să zugrăvesc, să tencuiesc, să pun gresie, şi aşa mai departe. Iar acum, eu, care toată viaţa mea nici măcar nu ştiam de unde să cumpăr materiale de construcţii, am ajuns să ştiu toate tipurile de pardoseli, cum se face un sistem de canalizare, cum se pune gresia. A fost mult de muncă, şi încă mai e”, povesteşte Ilinca, în timp ce arată spre piscina goală din curtea casei, care mai are nevoie de câteva reparaţii.

Nu a postat anunţuri de cazare pe internet, nici pe site-uri de profil, ci doar a dat sfoară-n ţară, printre prieteni şi cunoscuţi, că şi-a luat casă în Vamă, iar cine vrea să se cazeze, să dea un telefon. Iar în scurt timp, deja nu mai avea camere disponibile. Cel puţin nu pentru 1 Mai.

“Încă din februarie au fost rezervate toate camerele. Nu vreau să închiriez la necunoscuţi, pentru că este un business de suflet, am pus mult suflet în tot ce e aici şi nu aş vrea să intre oricine în camere. Aşa că rămân, să zicem, într-o mică bulă de prieteni, iar cine vrea să închirieze, ma găseşte pe Facebook. Nu cred că o să reuşesc să mă întreţin din închirierea de camere, dar mereu am visat să am o casă la mare unde să-mi primesc prietenii, colegii, rudele, iar acum iată că am reuşit. Şi o să încerc să fac căsuţa asta şi mai frumoasă“, mai spune Ilinca, plină de încredere.

În Vama Veche, preţul la care se închiriază o cameră diferă foarte mult. Unii proprietari cazează turiştii pentru 60-80 de lei pe noapte, alţii pentru 200-300 de lei. Unii nu oferă decât un pat vechi, cu saltea şi aşternuturi îmbâcsite, alţii au montat un baldachin în cameră. Dar şi într-un caz şi în celălalt, aproape toate camerele au fost rezervate, iar şansa de a găsi cazare acum în Vama Veche în perioada mini-vacanţei de 1 Mai este foarte mică. Sau va costa cât nu face.

“Ştiu că mai sunt proprietari prin zonă care au păstrat una-două camere pentru această perioadă, ca să le poată închiria mai scump. Din câte am auzit, preţul cerut este de câteva sute de lei pe noapte“, spune Ilinca Teodoriu.

Pentru că poartă şi numele de Vanda, a decis să denumească pensiunea “La Vanda” şi a cumpărat levănţică pe care să o planteze în curte. Dar, ca să dea culoare întregii pensiuni, a luat şi câteva zeci de flori, pe care singură le va planta, deşi nu a mai făcut niciodată asta.

“Ştiţi bucureşteanul ăla, născut şi crescut frumos între betoane, care îşi propune să devină mare, mare grădinar? Eu sunt!“, exclamă, râzând, Ilinca, înainte de a pune mâna pe lopată şi a începe să sădească levănţica.

CITEȘTE ȘI: