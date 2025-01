Pachetul de sprijin din partea Uniunii Europene are trei componente, iar „componenta imediată” prevede aprobarea unui „împrumut” de gaze pentru Transnistria. Este vorba de 3 milioane de metri cubi de gaze, care vor fi destinaţi Transnistriei pentru a menţine presiunea în sistemul de gaze naturale din regiune. „Acest lucru ne va un răgaz de până la 31 ianuarie 2025”, a declarat premierul Dorin Recean, citat de newsmaker.md.

Anterior, regimul separatist de la Tiraspol a cerut Rep. Moldova 3 milioane de metri cubi de gaze pe datorie, notează sursa citată.

O altă componentă a pachetului de ajutor din partea UE prevede un grant de 30 milioane de euro, pentru perioada 1-10 februarie, în scopul achiziționării de gaze pentru a se produce curent electric la centrala de la Cuciurgan (din Transnistria) la „costuri anti-criză”.

„UE oferă un grant de 30 de milioane euro pentru ca să achiziţionăm volumele de gaze naturale pentru această perioadă, pentru a produce energie electrică pentru malul drept la costurile anti-criză şi să asigure şi consumul pentru malul stâng al Nistrului – de gaze naturale şi de producere a energiei electrice”, a declarat Recean.

A treia componentă a prachetului se referă la un program de rezilienţă energetică pentru următorii doi ani. „Acest pachet are două componente de bază: 1) investiţiile necesare atât în producerea cât şi în distribuirea energiei electrice ca să ne asigurăm că avem energie electrică şi nu putem fi şantajaţi; 2) măsuri pentru reducerea tarifelor la energia electrică pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Acest program complet urmează să fie definitivat în următoarele săptămâni şi vom veni cu un anunţ public cu sume concrete, cum acesta se va desfăşura”, a subliniat premierul Republicii Moldova.

Evocând noul ajutor al UE pentru Rep. Moldova, Ursula von der Leyen a declarat că „pur și simplu nu putem accepta ca locuitori de pe continentul nostru să fie privați de serviciile cele mai esențiale”.

„Vom livra gaze locuitorilor din Transnistria și le vom restabili accesul la electricitate și căldură“, a dat asigurări șefa Executivului european, citată într-un comunicat, potrivit AFP.

Regiunea separatistă prorusă Transnistria, cu aproape jumătate de milion de locuitori, se confruntă cu întreruperi de agent termic, căldură și electricitate de aproape o lună, după ce Gazprom a refuzat să furnizeze gaze pe alte rute odată cu expirarea acordului de tranzit cu Ucraina.

Conducerea prooccidentală de la Chișinău a oferit de la început soluții pentru rezolvarea situației din regiune, dar regimul de la Tiraspol nu a răspuns la aceste inițiative, făcând jocul Moscovei și susținând că așteaptă „ajutor umanitar” din partea Rusiei, ajutor care nu a mai venit, în timp ce Rep. Moldova suspectează Rusia că provoacă intenționat o triplă criză – energetică, umanitară și de securitate – în perspectiva alegerilor parlamentare din vară.

UE a menționat că această asistență este un prim pas pentru a ajuta Republica Moldova să depășească criza, un pachet financiar mult mai important fiind așteptat în săptămânile următoare.

În acest context, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință către UE și Ursula von der Leyen.

Hard times reveal true friends. Thank you, Ursula @vonderleyen and the EU, for standing with Moldova against Russias energy blackmail.



Grateful for the emergency response to support the Transnistrian region and for working with us on a long-term energy solution for all Moldova.