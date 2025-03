– Domnule Hodges, când Donald Trump a intrat pentru prima dată în Casa Albă în 2017, erați comandantul suprem al armatei americane în Europa. Cum a fost acea perioadă?

– Ben Hodges: Atunci am consolidat trupele americane în Europa, până când am ieșit la pensie la sfârșitul anului 2017. Încă nu știam ce ne așteaptă – că Trump va amenința, la un moment dat, cu retragerea soldaților americani din Europa.

– Credeți că Donald Trump și-ar putea duce amenințarea la îndeplinire?

– Desigur. Singura întrebare este când. Și câți soldați va retrage.

– Cum ați ajuns la această concluzie?

– Ministerul Apărării al SUA finanțează în prezent 100.000 de soldați în Europa prin trei surse: buget, Inițiativa Europeană de Descurajare (EDI) și fondurile speciale pentru Ucraina. Aceste fonduri speciale urmează să expire. Fără noi finanțări, probabil că 10.000 de soldați americani ar trebui retrași din Europa.

Ben Hodges (66 de ani), fost general cu trei stele al Armatei SUA, a fost comandantul suprem al trupelor americane din Europa, din 2014 până la sfârșitul anului 2017. Înainte de aceasta, a condus operațiuni militare în Irak și Afganistan. După retragerea din serviciul activ, a devenit mentor principal pentru problemele de logistică ale NATO. De asemenea, a înființat o companie de consultanță strategică și geopolitică. Împreună cu alți experți, a scris cartea „Future War and the Defence of Europe” („Războiul viitorului: Amenințarea și apărarea Europei”). Astăzi, Hodges trăiește cu soția sa la Frankfurt pe Main (Germania).

– Și ce urmează?

– Apoi, fondul EDI ar putea fi afectat. Acest fond special a fost creat după anexarea Crimeei în 2014 pentru a descuraja Rusia. Prin intermediul acestuia, Statele Unite finanțează desfășurarea rotativă a trupelor în Europa. Acestea sunt brigăzi de tancuri, piloți de avioane de luptă, unități de artilerie, adică aproximativ 30.000 de soldați care sunt staționați în Europa pentru perioade de șase până la nouă luni.

Generalul american Ben Hodges: Donald Trump consideră China drept principalul adversar

– De ce ar face Trump asta?

– Pentru că vrea să disloce trupele în alte locuri. Fiecare nouă administrație americană revizuiește locațiile unde sunt staționate trupele sale. Este necesar, deoarece resursele nu sunt suficiente pentru toate cerințele. Și, din tot ce aud eu de la Washington, Europa nu mai este o prioritate. Trump consideră China drept principalul adversar. De aceea, vrea ca Europa să își întărească apărarea. Astfel, Statele Unite ar putea muta trupele lor permanente în regiunea Indo-Pacific.

– Este cu adevărat în interesul american ca Europa să se descurce singură?

– Nu, nu este. Trupele americane nu sunt în Europa în principal pentru a proteja Germania, Franța sau Elveția. Europa este un avanpost strategic pentru Statele Unite, de unde sunt coordonate operațiunile în Africa, Orientul Mijlociu și Eurasia. Este vorba despre apărarea în avans. America nu se poate proteja doar din Texas sau Carolina de Nord.

– Trump vede lucrurile altfel, se pare.

– Da, în percepția lui, americanii plătesc miliarde pentru apărarea Europei. Totuși, trupele americane nu se află în Europa doar pentru securitatea europeană. De altfel, Statele Unite beneficiază enorm din punct de vedere economic de pe urma unei Europe stabile.

Ben Hodges: Dacă Putin va avea succes în Ucraina, consider că e foarte probabil ca să avanseze

– Ce ar însemna o retragere a trupelor americane pentru Europa?

– Dacă amprenta americană din Europa se micșorează, riscul ca Putin să extindă conflictul asupra altor state europene va crește.

– Cât de probabil considerați că Putin va ataca o altă țară?

– Dacă Putin va avea succes în Ucraina, consider că este foarte probabil ca Rusia să avanseze, de exemplu, în Moldova sau în statele baltice. Propagandiștii ruși vorbesc despre asta tot timpul. Așadar, nu este o teamă nefondată, ci o intenție a Kremlinului care a fost exprimată în mod clar de nenumărate ori.

– Să presupunem că se va ajunge până acolo: Vor interveni atunci Statele Unite pentru a ajuta?

– De fapt, aceasta ar trebui să fie cea mai ușoară întrebare pentru orice președinte american: Desigur, puteți conta pe noi. Dar doar faptul că această întrebare este frecvent pusă acum este un semn rău.

– Fără Statele Unite, NATO ar fi moartă. Atunci alianța nu ar mai putea descuraja Rusia.

– Nu aș spune asta. Economia Uniunii Europene este mult mai mare decât a Rusiei. Dacă liderii statelor și guvernelor europene își doresc cu adevărat să facă ceea ce este necesar, atunci pot descuraja Rusia și fără ajutorul Statelor Unite.

– Dar în prezent, Europa are puțin de oferit din punct de vedere militar.

– Acest text este răspândit peste tot, dar este o concepție greșită. Adesea, Franța și Marea Britanie sunt uitate – ambele sunt puteri nucleare și membre NATO. Apoi, mii de germani și olandezi stau în Lituania, britanici în Estonia, canadieni în Letonia. De asemenea, Italia, Franța și Germania au armate puternice, pentru a nu mai vorbi de Finlanda sau Polonia. Împreună, acestea formează o forță militară considerabilă.

– În cât timp ar putea deveni Europa independentă militar?

– Uniunea Europeană plănuiește să investească 800 de miliarde de euro în apărare. Europa vrea să devină independentă militar de americani. Este un obiectiv realist? Este adevărat că Lumea Veche încă depinde de serviciile de informații americane, structurile de comandă, logistica și sateliții americani. Dar acest lucru se poate schimba. Europa doar trebuie să vrea.

– Cât timp va dura până când Europa va deveni autonomă militar?

– Depinde de direcția în care vor fi direcționați banii: în educație, sănătate, mediu sau securitate? Politicienii trebuie să le explice cetățenilor că nu toate pot fi realizate în aceeași măsură. De asemenea, depinde de măsurile concrete care vor fi luate. În prezent, Europa exportă 50% din muniția sa în Africa și Orientul Mijlociu. Aceste livrări pot fi redirecționate rapid pentru a suplimenta stocurile proprii, dacă guvernele vor acest lucru cu adevărat. Apoi, trebuie modificate legi. În multe țări europene, inclusiv în Germania, companiile de armament pot produce doar dacă primesc un contract de stat. Dacă această restricție ar fi ridicată, producția ar crește semnificativ.

– Încă o dată vă întreb, când estimați că Europa va deveni independentă militar?

– Trebuie să ne întrebăm când va fi Rusia pregătită să lanseze un atac convențional asupra unei alte țări europene. Dacă Putin își atinge obiectivele în Ucraina în acest an, atunci ar putea dura unu, doi, poate chiar trei ani ca Rusia să fie pregătită. Ceasul ticăie, nu avem timp de pierdut. Acum nu trebuie să dezbatem, ci să acționăm.

Țara care ar trebui să se pregătească de război

– Asta sună ca și cum ar trebui să ne pregătim pentru un război.

– Desigur! Cel mai bun mod de a preveni un război este să te pregătești pentru el. Știm acest lucru din 5.000 de ani de istorie. Cine nu este pregătit – fie fizic, moral sau mental – invită agresiunea.

– Trebuie să se pregătească și Elveția?

– Oricare război este, la început, improbabil. Acum trei ani, nimeni nu credea într-o mare ofensivă a Rusiei asupra Ucrainei. De asemenea, Elveția ar trebui să se pregătească.

– Elveția este totuși o țară neutră.

– Cred că Rusia nu respectă neutralitatea Elveției. Nu trebuie neapărat să însemne că tancurile rusești vor intra vreodată în Elveția. Dar vedem, de exemplu, cum Rusia perturbă comerțul liber în Marea Neagră și în Marea Nordului – adică duce un război hibrid. Elveția nu este imună la acest lucru.

Ben Hodges: Trebuie să învățăm din nou, ca în timpul Războiului Rece, cum să luptăm cu Rusia foarte bine echipată

– Ce recomandați armatei elvețiene?

– În primul rând: învățați cum să folosiți și să apărați masiv dronele. În al doilea rând: investiți masiv în apărarea aeriană. Rusia folosește un număr uriaș de artilerie, bombe ghidate și rachete pentru a eroda infrastructura inamică. Și în al treilea rând: antrenați-vă în manevre pe scară largă. Epoca intervențiilor mici și precise s-a încheiat. Trebuie să învățăm din nou, ca în timpul Războiului Rece, cum să luptăm împotriva unei armate rusești foarte bine echipate.

– Acum vorbim despre război, dar lumea dezbate despre pace. Care este strategia lui Trump în Ucraina?

– Cred că Trump vrea cu adevărat să pună capăt războiului Rusia-Ucraina. Dar el doar exercită presiune asupra Ucrainei. Nu înțeleg care este exact strategia sa.

Hodges, despre războiul Rusia-Ucraina: Un acord de pace nici măcar nu este în discuție

– Trump i-a amenințat pe ruși cu sancțiuni, în cazul în care Rusia se va opune păcii.

– Sancțiunile singure nu sunt suficiente. Este nevoie de presiune militară pentru ca trupele lui Putin să depună armele. Doar dacă liderul Kremlinului crede că nu poate să-și atingă obiectivele în Ucraina, va opri războiul de distrugere – altfel, Putin va continua până va subjuga Ucraina.

– Acest lucru nu sună deloc ca și cum ați considera că pacea va veni curând.

– Multe depind în prezent de Trump. Va exercita el cu adevărat presiune asupra Rusiei? Dacă da, atunci pacea poate veni rapid. Dar suntem încă în prima fază. Toate aceste discuții de la Riad, în Biroul Oval, la Moscova, Bruxelles, Paris, Londra – nu sunt decât pregătiri pentru un eventual armistițiu. Un adevărat acord de pace nici măcar nu este în discuție încă.

