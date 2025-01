Fostul premier (1991-1992) și președinte PNL (2002-2004) Theodor Stolojan, acum în vârstă de 81 de ani, s-a revoltat ziua precedentă pe un grup de WhatsApp al liberalilor.

„Acum, PSD lansează marea reformă teritorial administrativă, fără PNL. Sare din baie şi UDMR, spunând că o asemenea reformă nu s-ar putea face decât prin referendum în „fiecare localitate afectată de reformă”, ceea ce înseamnă nicio reformă”, a scris Theodor Stolojan pe grupul de WhatsApp al Biroului Politic Național al PNL, mesaj intrat în posesia Libertatea.

Acum, președintele UDMR i-a dat replica. „În primul rând, nu am sărit din baie, ca să fie clar. Am fost întrebați și am răspuns la o întrebare”, a spus Kelemen Hunor la Digi24.

Și a continuat: „A doua chestiune, cu referendumul. Sunt cel puțin trei legi care spun că reforma teritorială, comasarea, separarea comunelor, UAT-urilor se face doar prin referendum. Nu poți să faci din pix. Nu poți să spui tu că tu știi totul și le spui oamenilor cum trebuie să trăiască. Este inacceptabil. Pentru unii nu, că au aceste reflexe din trecut când șeful spunea ce trebuie să facă omul. Nu! Dacă facem o reformă administrativă, trebuie să îi întrebăm și pe oameni.

El a admis că este nevoie de o regândire și de o eficientizare a unor chestiuni care țin de administrație, dar a precizat că „există o grămadă de soluții practice”.

„Și noi am aflat de la televizor, l-am întrebat pe premier (n.red. Marcel Ciolacu) dacă are un proiect, mi-a zis că nu și că urmează să pregătească niște consultări. Asta nu se poate face de la o zi la alta și nu se poate face din pix. Asta îi răspund eu respectabilului domn Stolojan”, a conchis Kelemen Hunor.

PSD a cerut reducerea numărului de județe

PSD a cerut reorganizarea administrativ-teritorială a României, ceea ce înseamnă reducerea numărului de judeţe și redefinirea comunelor și orașelor, motiv pentru care se va crea un grup de lucru, iar proiectul de lege va fi gata probabil la vară.

La scurt timp, partidul condus de Kelemen Hunor a reacționat prin vocea lui Cseke Attila. „Nicio reorganizare administrativ teritorială nu poate fi făcută fără consultarea oamenilor. Dacă va exista un proiect de lege de genul acesta, noi va trebui să mergem să explicăm oamenilor și să-i întrebăm în fiecare localitate și UAT dacă sunteți de acord”, a spus ministrul Dezvoltării

Discuțiile care se poartă acum sunt că localitățile mici, care au sub 5.000 de locuitori, vor fi comasate.

