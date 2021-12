REPORTAJ | Croitorese cu dizabilități pregătesc cadouri de Crăciun la Atelierul de Pânză. „Singurul loc în care am contract de muncă”

În atelierul unde lucrează cele 14 femei e atmosferă de sărbătoare. Sunetul colindelor e acoperit doar de zumzetul monoton al mașinilor de cusut. Fiecare dintre ele lucrează la câte o sacoșă de pânză și, în fața camerei foto, apleacă ochii, timorate.

Ana Maria are 33 de ani

Ana Maria are 33 de ani și muncește în atelier de doi ani. Înainte de asta, a lucrat în vânzări, dar fără contract de muncă. Are un transplant renal și, din motivul ăsta, trebuie să meargă frecvent la medic. Nu a avut asigurare de sănătate în multe momente în care i-ar fi trebuit, dar acum se declară încântată de munca ei și de colectiv.

„Aici am învățat tot ce înseamnă croitoria. Nu știam, vin din domeniul vânzărilor și aici am învățat tot. Ca persoană cu dizabilități am avut probleme la angajare. Eu am un program mai scurt, part-time, iar oamenii mă resping din lipsă de informații. Am lucrat în mare parte fără contract, deoarece doar așa mă angajau, ca să se asigure, în caz de ceva”, povestește ea pentru Libertatea.

Aici este singurul job în care am contract de muncă și care înseamnă foarte mult pentru noi, ne ajută la spital – am un transplant renal și am nevoie mereu de controale și aveam nevoie de o asigurare de sănătate. Aici, oamenii chiar mă înțeleg. Ana Maria, croitoreasă:

Sacoșe de Crăciun

Rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități rămâne ridicată

Asociația Viitor Plus și-a început activitatea în anul 2009. Era la doi ani după aderarea României la Uniunea Europeană, iar rata șomajului, în rândul persoanelor cu dizabilități, era de 95%, povestește Andreea Savin, managerul Atelierului de Pânză.

La început, au lucrat cu persoane din medii defavorizate – au angajat în mod special tineri proveniți din centrele de plasament. Mai târziu, asociația a decis să angajeze chiar persoane cu dizabilități, pentru că acestea își găseau cel mai greu un loc de muncă.

Astfel de întreprinderi sociale sunt încă destul de rare în România și, tocmai din cauza asta, rata șomajului în rândul persoanelor cu dizabilități este în continuare foarte ridicată, spune Savin: de la 95%, cât era în 2009, a ajuns să fie în jur de 90% în ultimii ani.

Mihaela lucrează la atelier de aproape un an

Mihaela, o altă femeie, are 45 de ani și lucrează la atelier din luna februarie. Avea mare nevoie de o slujbă. Ajutorul de șomaj nu îi ajungea. Nu vrea să spună prea multe despre dizabilitatea ei, dar explică, totuși, că are „probleme la picioare”. Aici, nu trebuie să stea însă în picioare și spune că o relaxează munca de croitorie.

De altfel, a urmat o școală profesională în domeniu.

La fostele locuri de muncă, spune că unii patroni au înțeles-o, în vreme ce alții s-au dovedit a fi mai puțin înțelegători.

„Încă pot să o duc pe picioare”

Cristina are 39 de ani și povestește că știa croitorie, doar că nu avea experiență în domeniu. Din motivul ăsta, i-a fost destul de greu să își găsească o slujbă.

Boala de care suferă Cristina este poliartrita reumatoidă

„Am trei luni, am cunoștințe legate de croitorie, doar că nu am experiență și aici m-au angajat chiar și fără experiență. În domeniu nu am găsit, peste tot se cere experiență și mi-a fost foarte greu. Am găsit aici și acum sunt în perioada de probă, e foarte bine”, spune ea.

Boala de care suferă Cristina este poliartrita reumatoidă – o afecțiune care provoacă dureri și probleme ale articulațiilor, inclusiv la nivelul mâinilor, de care femeia se folosește în munca ei de zi cu zi. Cu toate acestea, spune că, momentan, reușește să țină sub control simptomele și să lucreze.

„Lucrez cu normă întreagă, e dificil uneori, dar nu sunt cu boala într-o fază foarte avansată, adică încă pot să o duc pe picioare. În colectiv m-am integrat foarte bine. Am mai lucrat în vânzări foarte mult timp, cam 11 ani și am decis să fac altceva. Sunt conectată mai mult acum cu ceea ce fac. În vânzări doar prezinți produsele”.

Materiale eco refolosite pentru a proteja mediul

Atelierul de Pânză folosește doar materiale prietenoase cu mediul

Pe lângă angajarea persoanelor cu dizabilități, asociația ia și măsuri speciale pentru ocrotirea mediului. Astfel, lucrează cu materiale aduse din țări care sunt cât mai apropiate de România, pentru a reduce amprenta de carbon și folosesc inclusiv așa-zise deșeuri textile care sunt, practic, cupoane de material nefolosite, primite de la diverși retaileri.

„Le reutilizăm și facem un puzzle textil, e cea mai eco-friendly gamă dintre toate, pentru că folosim resturi de material care ar putea ajunge la groapa de gunoi”, explică Andreea Savin.

Ea recunoaște că, pentru o întreprindere socială cu doar 14 angajați, așa cum este Atelierul de Pânză, este dificil să concureze cu marile fabrici de confecții.

Andreea Savin a înființat Atelierul de Pânză ca întreprindere socială

Cu toate astea, statul a instituit, pentru astfel de cazuri, o serie de facilități fiscale:

„În 2017, guvernarea de atunci a scos din lege un beneficiu fiscal pe care îl aveau companiile. Companiile din România cu minimum 50 de angajați sunt obligate să angajeze persoane cu dizabilități. În situația în care nu o fac, plătesc o taxă la bugetul de stat. În 2017, aveau posibilitatea fie să angajeze, fie să plătească taxa respectivă, fie să folosească taxa aceea lunară pentru a achiziționa produse și servicii de la unități protejate. Atunci au decis să scoată cea de-a treia opțiune. În 2020, au reparat greșeala făcută și acum pot utiliza jumătate din taxa respectivă pentru a achiziționa produse de la unități protejate și, atunci, într-adevăr asta ne ajută, pentru că ne-a creat o piață în care noi nu putem să fim competitivi”.

„Suntem unite, suntem vesele”

Mihaela face parte din echipa atelierului de peste un an

În fața unei alte mașini de cusut stă Mihaela, o femeie care lucrează la atelier de un an și trei luni.

La fel ca Ana Maria, Mihaela a avut și ea probleme cu rinichii – în urmă cu câțiva ani, i-a fost depistată o tumoră la nivelul unuia dintre rinichi, iar organul afectat a fost extirpat. A rămas, așadar, cu un singur rinichi. Ea se numără printre cele care lucrează și cu norme reduse. Spune că nu are voie să facă efort, nici să stea în frig sau în condiții mai grele. La atelier, a găsit mediul adecvat. În plus, avea și experiență în croitorie.

„Mi-a plăcut colectivul, mediul, este un mediu foarte plăcut. Suntem unite, suntem vesele. Și faptul că facem lucruri diferite și creăm ceva pentru oameni, pentru semenii noștri, asta e cel mai important”, conchide femeia.

Atelierul de Pânză nu are deocamdată un magazin fizic, dar produsele lor, inclusiv sacoșele cu motive de Crăciun, pot fi comandate de pe site-ul lor.

