VIDEO. Un tânăr de 23 de ani a murit strivit de o poartă de fotbal, după ce angajații Primăriei au mutat-o pentru un picnic de Ziua Comunei. Primarul neagă, dar imaginile surprind momentul

Cu două zile înainte, joi, 27 iulie, spre seară, Stelian se afla, împreună cu mai mulți prieteni, pe terenul de minifotbal din zona denumită Troița – Groși. „Era un obicei al lui, să treacă pe acolo, să se sprijine de poarta de fotbal, să se prindă cu mâinile de ea. Stelian era ca un copil. Corpul lui s-a dezvoltat mai repede decât mintea. Era blând, cuminte, nu a supărat niciodată pe nimeni”, povestește un prieten al tânărului.

Stelian Stoica a murit la numai 23 de ani. Fotografie din arhiva familiei

Martor: „Ambulanța a venit după 45 de minute”

În seara respectivă, când Stelian a apucat bara transversală, poarta de fotbal s-a prăbușit peste el cu totul. Într-o filmare cu momentul accidentului, intrată în posesia ziarului, se observă cum bara a căzut peste capul băiatului. E poarta din dreptul scenei amplasate în centrul de agrement.

Poarta care l-a ucis pe Stelian

Prietenii care erau de față au alergat spre locul incidentului.

„Era ora 20:17. Asta e ora când am sunat la 112. Am solicitat o ambulanță SMURD, a venit o ambulanță obișnuită. A ajuns după 45 de minute de la apel. I-am mai sunat, văzând că întârzie, mi-au răspuns: «stai, domle, că venim, sunt curbe pe traseu!». Până să ajungă ei, am reușit eu să-l trezesc de vreo două ori pe Stelian. L-au urcat în Salvare, când au ajuns la spital, în Pitești, l-au intubat imediat. De atunci, nu a mai fost conștient”, afirmă un martor, apropiat al victimei.

Prietenii și sora lui Stelian au fugit spre el, doborât la pământ de poarta de fotbal. Ambulanța a ajuns, spun martorii, după 45 de minute. Fotografii: capturi de pe camerele de supraveghere de la centrul de agrement

Primăria, mai rapidă ca Poliția

Echipajul de la Secția de Poliție Rurală nr. 11 Poiana Lacului, secție de care aparține postul de poliție din Băbana, a ajuns la ora 22:47. Între Poiana Lacului și Băbana sunt 15 kilometri. „Întâi mi-au spus că nu au echipaje disponibile și că trebuie să așteptăm. I-am sunat apoi la 22:04 și mi-au spus că atunci se face trecerea de la schimbul 2 la schimbul 3 și după aia trimit pe cineva și la Băbana”, susține o rudă a lui Stelian.

Sediul de Poliție Băbana

Înaintea polițiștilor, la locul faptei și-au făcut apariția, în seara respectivă, angajați ai Primăriei Băbana.

„Au pus repede poarta la loc, au asigurat-o, au ridicat și o bucată din gard, care stătea așa căzută de multă vreme”, susține un amic de-al victimei.

Certificatul de deces al lui Stelian, semnat de medicul legist Dan Manu, consemnează la cauza directă a morții dilacerarea cerebrală (desprinderea creierului de oasele cutiei craniene), survenită după traumatism cranio-cerebral acut forte.

Certificatul de deces al lui Stelian

Urechi de porc gratis de Ziua Comunei

Cu o săptămână înainte ca poarta de fotbal să cadă peste Stelian, pe 20 iulie, de Sfântul Ilie, la centrul de agrement de la Troița-Groși, Primăria Băbana a organizat Ziua Comunei. „Picnic gratuit pentru toți participanții! După ora 19.00, dar nu mai târziu de ora 21.00!”, i-a invitat primarul Bebe Vasile Ivan pe localnici, printr-o postare pe contul personal de Facebook.

Pe site-ul oficial al Primăriei Băbana nu există nicio referire la modul cum a fost organizat acest eveniment. Este menționată, în HCL nr. 36 din 2023, doar premierea cuplurilor din comună care împlinesc 50 de ani de căsnicie în 2023, cu suma totală de 6.000 de lei. Premierea cuplurilor a avut loc pe scena din centrul de agrement, ca parte din programul de Ziua Comunei.

Mesele amenajate la centrul de agrement

Ce a mai fost în program?

Potrivit surselor Libertatea, care au asistat la eveniment, participanții au primit vouchere, din partea Primăriei Băbana, pe baza cărora au primit gratuit urechi de porc la grătar, câte 3 mici și un pahar de vin sau bere. Pe scenă au urcat, pe lângă primar, și formații muzicale. O tiribombă a fost instalată în stânga scenei, iar mai mulți comercianți și-au amplasat în zonă standuri cu mâncare, băutură și alte produse, contra cost.

„Manifestările din cadrul evenimentului Ziua Comunei Băbana au costat 6.000 de lei pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie (conform HCL 36/12.06.2023), iar încasările au fost de 1.900 de lei de la agenți economici. Programul artistic a fost asigurat de către societatea care a vândut produse alimentare în exclusivitate la această manifestare, iar restul cheltuielilor fiind din donații și sponsorizări”, precizează primarul Bebe Ivan, într-un răspuns scris la întrebarea ziarului privind cheltuielile de organizare pentru Ziua Comunei.

Porțile, mutate de viceprimar

În pregătirea evenimentului, viceprimarul comunei, Gheorghe Țucă, un angajat al Primăriei Băbana și un beneficiar de ajutor social din comună au venit pe 18 iulie la centrul de agrement de la Troița – Groși. Cei trei bărbați au descins dintr-o dubiță din proprietatea Primăriei Băbana și au demontat porțile de la terenul de minifotbal.

Pentru că porțile erau bine înfipte în pământ și ancorate cu elemente de siguranță din fier forjat, echipa Primăriei a tăiat stâlpii porților cu polidiscul. După ce au fost detașate de sol, porțile, care stricau vederea către scenă, au fost cărate și depozitate lângă gard.

Toate aceste operațiuni pot fi observate pe filmările intrate în posesia Libertatea.

După Ziua Comunei, pe 25 iulie, același trio, în frunte cu viceprimarul, a procedat la așezarea la loc a porților.

Primar: „Copiii au ridicat porțile”

Contactat telefonic, primarul Bebe Ivan a afirmat că porțile de fotbal au fost mutate de angajații Primăriei, în cadrul pregătirilor pentru târgul anual din localitate: „Ca sistem de siguranță, au inele de fier cu care sunt prinse în pământ. Și au sistem de siguranță și la plase, că știți că la țară se mai fură. Le-au așezat la loc copiii care joacă fotbal. Ei le-au ridicat. Vin mereu acolo să joace. I-am prins și cum fierbeau porumb la teren. Cred că între timp s-a pus la loc lacătul la poartă”.

Imaginile de pe camerele de filmat arată însă altceva, după cum se poate vedea într-un alt clip video din posesia Libertatea.

Două zile mai târziu după această reașezare, pe 27 iulie, Stelian s-a apucat cu mâinile de bara transversală a porții din dreptul scenei și poarta s-a prăbușit peste el.

2 porți, 3 mese, 3 bănci, 3 grătare – 44.500 de euro

Centrul de agrement de la Troița – Groși a fost construit în 2020, din bani europeni, prin PNDR. Firma SC Ersoft Project SRL a fost contractată pentru a realiza proiectul, în valoare de aproximativ 3.000 de euro (15.000 de lei). Contractul a fost semnat în octombrie 2018, potrivit termene.ro.

Firma SC Renata Cris Construct SRL a fost desemnată să realizeze centrul, după cum arată panoul de la intrare, pe care scrie că valoarea totală eligibilă a proiectului a fost de aproximativ 44.500 de euro.

În portalul achizițiilor publice, SICAP, precum și în termene.ro, apare că Primăria Băbana a încheiat cu SC Renata Cris Construct SRL nu un contract, ci două, ambele valorând în jur de 38.500 de euro fiecare, ambele pentru amenajarea unui centru de agrement. Primul contract a fost încheiat în noiembrie 2019, iar al doilea contract, în decembrie 2019.

Cele două contracte au același text la descriere: o bază de agrement în comuna Băbana, jud. Argeș, care implică, între altele: „teren de minifotbal cu gazon natural, zonă cu pergole, grătare, coșuri de gunoi, leagăne și bănci, toalete ecologice și fosă, alei pietonale, împrejmuire. Miniterenul de fotbal va avea gazon natural, însămânțat”.

Pe terenul unde a fost amenajat centrul existau deja scena din lemn, cu acoperiș, mesele și băncile din spatele scenei, după cum se poate observa în fotografiile și filmările din alți ani de la manifestările de Ziua Comunei Băbana, postate pe contul de Facebook al primarului Bebe Ivan.

Grătar la centrul de agrement

În pandemie, când Ziua Comunei nu a fost celebrată, pe acest loc au apărut porțile de fotbal și cele trei rânduri de grătare cu mese și bănci. Gazonul natural este, mai degrabă, vegetație spontană. Iar terenul este plin de hârtoape. Sare mingea din el, dar în direcții imprevizibile.

Investiția din fonduri europene încurca, temporar, feng shui-ul petrecerii populare cu mici și lăutari, reluată după trei ani de pauză. De aceea, a fost nevoie să intervină viceprimarul Țucă și să dea la o parte porțile.

Unde au ajuns înregistrările de pe camerele de supraveghere

Terenul de minifotbal este monitorizat de două camere video montate pe stâlpii din apropierea scenei.

La întrebarea Libertatea despre cine are acces la sistemul de supraveghere video instalat la centrul de agrement Troița – Groși, primarul Ivan a răspuns în scris astfel:

„Obiectivul este asigurat prin observare directă cu camere de supraveghere și la intrarea în incinta acestuia este un regulament prin care persoanele care intră în zonă sunt rugate să sune la două numere de telefon. Accesul la camerele de supraveghere are firma SC Netergy Corporate SRL, care asigură și mentenanța acestora, acestea fiind ridicate de către organele de cercetare penală”.

Contractul cu firma Netergy Corporate SRL, pentru furnizarea camerelor video pentru terenul de minifotbal din centrul de agrement, a fost încheiat pe data de 22 iulie 2022 și a costat 1.920 de lei, conform termene.ro. Firma respectivă are cu Primăria Băbana mai multe contracte pentru instalarea camerelor de supraveghere video și în alte zone din comună.

Potrivit site-ului oficial al Primăriei comunei, din august 2020, contractul de mentenanță a sistemelor de supraveghere video dintre SC Netergy Corporate și UAT Băbana a fost reziliat prin acordul părților. Nu a fost încheiat, ulterior, un alt contract de mentenanță cu firma respectivă, conform termene.ro.

Bebe Vasile Ivan este primar în Băbana din anul 2004. Anterior, edilul a fost polițist la Serviciul Rutier Argeș. Primarul a refuzat să dea alte lămuriri legate de contractele semnate de instituția pe care o conduce.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești a confirmat, în scris, pentru Libertatea, că „s-a înregistrat dosar penal la unitatea noastră de parchet ca urmare a decesului lui Stoica Constantin Stelian, dosarul nefiind înaintat până la această dată de la organele de cercetare penală cu propunere de soluționare”.

