REPORTAJ Două hore ale Unirii, la Iași. Alungați din piață, cei de la AUR s-au prins în horă separat, cu 3.000 de membri aduși cu autocarele din toată țara

Nașterea României moderne, momentul unirii Moldovei cu Țara Românească, din urmă cu 165 de ani, se anunța o afacere complicată pentru partidele politice, care și-au trimis liderii la Iași. Mai puțin PSD, care a rămas reprezentat de parlamentari și cei din filiala locală. Potrivit tradiției, ar fi trebuit să se prindă în horă Nicolae Ciucă, președintele Senatului, PNL, cu Cătălin Drulă, USR, Ludovic Orban, Forța Dreptei, Eugen Tomac, PMP, George Simon, de la AUR, Diana Șoșoacă, de la SOS.

Militarii, ajunși odată cu fanfara, înaintea paradei

Doar că o astfel de imagine nu s-a putut închipui în capitala Moldovei, în ianuarie 2024, an electoral. Astfel că polițiștii locali care asigurau paza în mod normal au fost înlocuiți cu jandarmii de la unitatea mobilă din Bacău și un munte de SPP-iști. Chiar și militarii de la Brigada 51 Mecanizată au ajuns cu o oră mai devreme la paradă. Astfel, riscurile ca un iaurt să ajungă pe capul primarului, cum s-a întâmplat în 2021, sau o călimară de cerneală pe fața lui George Simion, ca în 2022, au fost aproape nule.

Recomandări „Ce poţi cumpăra într-o altă ţară europeană cu 14 euro?” Mai multe decât la noi – în Olanda şi Cehia, mai puţine – în Grecia şi Belgia

De la această distanță au putut urmări curioșii care au ajuns cu 30 de minute înainte de începerea evenimentelor

A fost, potrivit autorităților, una dintre cele mai securizate momente de 24 ianuarie din istoria recentă. SPP-iștii au împânzit toate spațiile comune, jandarmii erau infiltrați în toate zonele din mulțime. Pe blocurile din jur, se vedeau câte 1-2 membri ai forțelor de ordine.

Astfel că liderul AUR, George Simion, nu s-a mai putut urca cu picioarele pe statuia lui Alexandru Ioan Cuza, să-și strige lozincile din mijlocul Pieței Unirii, ca altădată.

Rocada AUR-PNL, în Piața Unirii

Nu pentru că nu s-ar fi străduit. Membrii AUR au venit în grupuri mici de la prima oră a dimineții și au ocupat punctele-cheie din spatele și din fața scenei pe care începuse deja un program de folclor, organizat de Primăria Iași. Grosul mulțimii, diferența până la cei circa 3.000 de participanți veniți cu autocare din toată țara, era cantonat pe îngusta stradă Cuza-Vodă, pe câteva sute de metri, ridicând sute de steaguri cu sigla partidului.

Recomandări DREPT LA REPLICĂ. One United Properties contrazice declarațiile lui Nicușor Dan privind litigiile dezvoltatorului imobiliar cu ONG-urile: „Toate litigiile au fost respinse de instanțe”

Mulțimea AUR din fața Palatului Culturii

De aici și mirarea tuturor când, cu circa o oră înainte de începerea slujbei religioase și a discursurilor de pe scenă, sub îndrumarea jandarmilor și a militarilor, membrii AUR au eliberat treptele hotelului din spatele scenei, zona din față și strada Cuza-Vodă. „Mergem la Foșcani, poate vine Ciolacu”, strigau membrii, pornindu pe bulevardul Ștefan cel Mare.

Plecarea AUR din Piața Unirii

În locul lor, întreg aparatul de partid al PNL s-a pus în mișcare și a umplut locurile rămase libere cu câteva sute de angajați din primărie și deconcentrate, membri de partid cu familiile lor. Au primit stegulețe mici, iar apoi, după ce au completat locurile rămase libere, au fost distribuite zeci de steaguri mari cu România.

Recomandări CORESPONDENȚĂ DIN GERMANIA. Pe teren cu asistenți sociali români în Berlin: „Toate hibele sistemului din România se văd aici”

Ieșenii s-au plâns că gardurile puse de jandarmi și de poliție au fost atât de departe de piață, încât se vedea totul mult mai bine la televizor. Doar câteva sute de persoane au încăput în Piața Unirii, în zonele centrale, înainte de a fi restricționat accesul, ceilalți privind de pe partea cealaltă a străzii. Dar chiar și cei din piață erau la 30-40 de metri de scenă, singurele locuri apropiate fiind rezervate membrilor de partid. Presa era fie într-un țarc, fie după gard, în strada pe unde avea să treacă parada.

Hora paralelă a Unirii

De aceea, George Simion și-a luat simpatizanții și au plecat cu toții să-și facă propria horă a unirii, văzând că în cea din Piața Unirii n-aveau cum să răzbată de militari, jandarmi și polițiști. Astfel că, în timp ce în Piața Unirii sute de forțe de ordine păzeau o mână de politicieni, pe cei circa 3.000 de membri AUR, care au plecat în oraș, nu i-a însoțit mai nimeni. Au ajuns în fața Palatului Culturii, s-au urcat pe statuia lui Ștefan cel Mare, au cântat imnul, au dansat hora și au scandat ca pe stadioane lozinci propartid, dar și prounire, favorite fiind „România n-a avut graniță la Prut” și „Trăiască, Trăiască, Trăiască și-nflorească, Moldova, Ardealul și Țara Românească”. Iar George Simion le striga, cățărat pe statuie, că ziua de 24 ianuarie „nu e despre Ciolacu sau Ciucă, ci despre Alexandru Ioan Cuza”.

Simpatizanții AUR au plecat să-și facă propria horă a unirii

„Normal că am venit, merg oriunde vine și ne cheamă domnul George”, spune un bărbat trecut de 50 de ani, în costum popular, cu un steag imens în spate și o căciulă simplă cu însemne dacice. „Doar să am grijă, că ultima oară am fost la o mișcare din asta și mi-a venit acasă 15 milioane amendă. Nici nu știu de unde și cum”, a mai spus bărbatul.

Se așază însă la rând, alături de alte câteva sute de persoane, spre baza statuii lui Ștefan cel Mare, unde George Simion face fotografii cu toți următorii săi. „Nu vă îmbulziți”, strigă cineva încă urcat pe piedestal, „George nu pleacă până nu se pozează cu toți”.

George Simion face fotografii cu toți următorii săi

Destinația următoare a alaiului politic: Focșani

Aceasta a fost, de altfel, și diferența de la cer la pământ între hora din Piața Unirii și întrunirea ad-hoc a celor de la AUR, veniți cu zeci de autocare din toată țara. George Simion a fost în permanență în mijlocul oamenilor, a stat cu ei, s-a îmbrâncit, a discutat, a fost capul coloanei și a rămas până s-a fotografiat cu toți. La polul opus, în Piața Unirii nici presa nu a avut acces mai aproape de 20-30 de metri de politicieni.

„Facem selfie cu toată lumea”, a promis George Simion

Doar Diana Șoșoacă și următorii ei au ocupat niște trepte în spatele chioșcurilor de unde primăria împărțea plăcinte și ceai și le striga, la o boxă improvizată, alături de câteva zeci de persoane – „trădătorilor” și „ne-ați vândut țara!”.

Disciplinați, la finalul manifestărilor, membrii AUR au fost instruiți să se întoarcă la autocare. „Mergem la Focșani”, le-a spus George Simion. În același timp, în Piața Unirii, președintele Senatului, Nicolae Ciucă, vorbea despre apărarea României de „oportuniști, populiști și cei care vor să ne deturneze de la destinul istoric”. Apoi a mers și el, pe urma celor de la AUR, la Focșani, cu tot alaiul de miniștri și de membri PNL.

Urmărește-ne pe Google News