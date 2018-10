Soții Bosie și băiatul lor de 17 ani au găsit o pungă cu bani pe o bancă din Buzău. Deși nu au avut în mână niciodată o sumă atât de mare, aproape 30.000 de lei, oamenilor nu le-a trecut nici o secundă prin gând să ia banii.

Buzoianca a povestit pentru Libertatea cum a dat peste punga cu bani, ziua în amiaza mare.

Soțul și băiatul au venit să o ia de la serviciu și, pentru că aveau de așteptat până să rezolve o problemă, și-au luat ceva de mâncare și s-au așezat pe o bancă.

„Pe aceeași bancă mai erau două grupuri de tineri. La un moment dat, un grup de fete a luat-o într-o parte, grupul de băieți în cealaltă parte. Am văzut că pe bancă a rămas o sacoșă. După cum arăta, am crezut că e vorba de o pungă mare de cafea”, povestește buzoianca.

Băiatul său a alergat după tineri crezând că ei au uitat sacoșa.

„Tinerii au spus că nu e a lor. Atunci, băiatul s-a întors și am zis să vedem ce e înăuntru. Am rămas șocați, muți de uimire, când am văzut teancul de bani. Era și o chitanță acolo cu numele unei femei”, continuă Florica Bosie.



Femeia care i-a pierdut era disperată. „Nu se mai aștepta să-i găsească”



Nu i-a trecut prin cap nici o secundă să ia banii. Cu frică de Dumnezeu și gândindu-se că cineva plânge după ei, femeia a mers direct la Poliție.

„Era un teanc gros de bani. Erau de 50, de 100, de 200. Așa am fost învățați. Să nu ne bucurăm de bani nemunciți. Minunea a făcut ca la scurt timp și cea care a pierdut banii să sune la Poliție”.

Buzoianca povestește că întâlnirea cu femeia care a pierdut banii a fost de-a dreptul emoționantă.

„Era disperată. Plângea, se consuma… Spunea că a vândut un apartament, iar banii ăștia îi mai avea să-și plătească niște datorii. Cred că nu se mai aștepta să-i găsească”, mai spune Florica Bosie.

Se simte împăcată și se bucură că a putut face o faptă bună.

„N-am văzut atâția bani niciodată, dar mie bani nemunciți nu-mi trebuie!”