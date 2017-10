Ascunse sub coroanele de pini veșnic verzi hotelurile de câteva etaje din stațiunile albaneze de la marea Adriatică își așteaptă liniștite turiștii timp de 6 luni pe an. Din înaltul cerului așa zisa rivieră a Albaniei pare una plină de viață mai ales pe timpul verii, dar sub pini mișună mașini ce cară moloz, construiesc, asfaltează și refac clădiri vechi de zeci de ani.

În plină dezvoltare economică și turistică, Albania are mai toate stațiunile într-o continuă construcție, ceea ce le face să pară, cel puțin pe cele din nord, un imens șantier. Pentru că s-a construit după principiul „fiecare pe unde apucă”, acum albanezii s-au trezit că nu au nici un fel de infrastructură în stațiuni. Ba mai mult, drumurile par niște tranșee pe care de abia se circulă.

În schimb, după ce treci de acest peisaj ușor descurajator și ajungi pe plajă, totul se schimbă. Nisipul curat, în care stau îngropate umbreluțe dublate de șezlonguri și marea ce te îmbie cu valurile ei domoale să intri la un înot te fac să uiți de tot ce tocmai ai văzut.

Și dacă nu ești un fan al Mediteranei, mai toate hotelurile de peste 3 stele au în curte câte o piscină cu apă cristalină. Legea albaneză este bine făcută în acest domeniul. „Dacă vei cumpăra un teren pentru a construi un hotel aici, nu poți face asta pe tot terenul. Doar o treime din totalul terenului achiziționat va trebui să fie pentru hotel, restul pentru parcare, piscină și alte astfel de facilități”, ne spuneau reprezentanții agențiilor de turism albaneze.

Nord pentru familie, sud pentru distracție

„Știu că românilor le place plaja, așa că ar trebui să viziteze Durres și Shengjin, care sunt ambele plaje foarte însorite. Iar cei mai tineri pot merge în nord unde se pot bucura de puțină aventură, dar și să facă ziplining, ciclism sau chiar drumeții pe munte. Toate sunt disponibile mai ales pe timp de vară”, a declarat pentru Libertatea, Sokol Dodbiba, agent de turism din Albania.

Iar în Albania vara începe în aprilie și se termină în octombrie, iar în tot acest timp, vă puteți bucura de tot ce are de oferit Albania. De asemenea, albanezii mai pun la bătaie și tradiția lor culinară, care este unică, după cum se laudă. Iar acest lucru datorită bătrânilor din munți care au păstrrat rețetele vechi de mâncare pe bază de carne.

În partea de nord, unde sunt orașele mai mari, construcțiile trebuiesc refăcute, spun reprezentanții din turismul albanez. „Este nevoie de foarte multe investiții, iar de așa ceva este nevoie și în sud în zona Saranda. În sud, stațiunile au fost făcute doar pentru tineret, așa că dacă mergeți acolo veți avea parte numai de petreceri în fiecare seară. Deci zona aceea nu este pentru vacanțe în familie”, a declarat pentru Libertatea, Gezim Hadjini, general manager al unei agenții de turism albaneze.

Ruleta stelelor la hoteluri

Hotelurile albaneze par să nu respecte nici un principiu de acordare al stelelor. Astfel că, s-ar putea să vedeți că este o mare diferență de confort între două hoteluri de 3 stele, care chiar pot fi unul lângă celalalt. Dar, cu toate acestea, în marea lor majoritate hotelierii albanezi nu dezamăgesc. Știu să se facă plăcuți și să atragă clienții, mai ales că sunt la început de drum pe acest segment, turismul.

Un alt lucru care se mai poate observa în unitățile de cazare albaneze este că, hotelurile de 5 stele nu prea sunt de cinci stele. Iar acest lucru ne-a fost confirmat chiar de hotelierii albanezi care spun că, deși vor să ofere cât mai mult confort, încă nu se ridică la standardele așteptate ce vin odată cu a cincea stea.

Partea bună, în oferta albanezilor, cu care depășesc și grecii, dar mai ales românii, este că nu taxează suplimentaar pentru șezlong și umbrelă. Astfel că odată ce te-ai cazat, în marea majoritate a hotelurile, care au și plajă privată, acestea sunt „din partea casei” fără discuție. Nu este nevoie nici măcar să consumi ceva de la hotel pentru a avea parte de ele, ca în Grecia, sau de a-ți vinde un rinichi, așa cum este în România, la Mamaia.

Prețuri la cazare

Dacă vă bate gândul să mergeți în vară în Albania e bine să știți că prețurile pentru 6 nopți de cazare, în luna iunie, pornesc de la 650 de lei, la un hotel de 3 stele și de la 1400 de lei la unul de 4 stele, în zona mai de nord a țării. Adică în Durres.

Până atunci nu vă lăsați descurajați pentru că este foarte posibil ca turoperatorii români să dezvolte un parteneriat cu firmele de transport aerian pentru un charter, astfel că timpul parcurs pe drum se va reduce cu jumătate de zi. Dacă 1.000 de kilometri cu autocarul îi faceți acum în 17-18 ore, cu avionul drumul nu va dura mai mult de 2 ore.