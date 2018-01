Un fotograf din Alba Iulia vrea să reînvie tehnica prin care la 1 decembrie 1918 Samoilă Mârza, cunoscut drept fotograful Marii Uniri, a reuşit să imortalizeze în cinci fotografii evenimentele de acum 100 de ani care au marcat istoria poporului român. Folosind aparate de fotografiat din lemn, contemporane cu Marea Unire, Radu Chindriş a refotografiat deja vechile poze din 1918 şi îşi propune ca în anul în care se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire să fotografieze prin această tehnică veche 100 de personalităţi româneşti.

Radu Chindriş este un fotograf născut în Alba Iulia care activează în prezent în Bucureşti. În vârstă de 37 de ani, el a studiat Artele la Cluj-Napoca, iar din 2013 s-a mutat în Capitală, unde a început să lucreze ca fotograf de portret, pentru lumea modei sau reviste auto.

De câţiva ani, Radu s-a îndrăgostit incurabil de cea mai veche tehnică de fotografie în care imaginile sunt realizate pe clişee de sticlă cu colodiu umed sau ambrotip. Ceea ce a fost mai întâi o curiozitate s-a transformat repede în pasiune, astfel că tânărul a început să caute în toate colţurile lumii, pe site-uri de vânzări, aparate de fotografiat de epocă sau piese ale acestora. Pentru că în România a fost un pionier al fotografiei prin ambrotipie, Radu a început să îşi restaureze singur aparatele de fotografiat, iar cel pe care îl foloseşte în prezent a reuşit să îl facă din bucăţi după ce a cumpărat piese de la diferiţi colecţionari.

El povesteşte că tehnica nu este foarte simplă şi durează câteva minute bune pregătirea clişeului de sticlă, care trebuie tratat cu anumite substanţe, apoi subiectul trebuie să stea nemişcat minimum 10 secunde, cât are loc expunerea, iar în final fotografia se pregăteşte în camera obscură, imaginea fiind, de fapt, molecule de argint care rămân pe suprafaţa lucioasă a sticlei.

Chiar dacă recunoaşte că uneori foloseşte şi aparate de fotografiat digitale, având tehnologie de top din domeniu, fotografia prin ambrotipie este preferata lui şi simte un fior de fiecare dată când foloseşte această tehnică veche de sute de ani.

Eadu spune că fotografia realizată pe sticlă ar putea rezista o veşnicie fără să se deterioreze şi am putea să îl credem pe cuvânt dacă ne gândim că fotografiile realizate la 1 decembrie 1918 sunt obţinute prin acaestă tehnică fotografică şi sunt încă vizibile.

Radu Chindriş a lansat, în acest an, când se împlinesc 100 de ani de la Marea Unire, un proiect ambiţios denumit „100 de chipuri româneşti” prin care timp de un an vrea să fotografieze prin ambrotipie 100 dintre cei mai importanţi români ai momentului. Lansarea proiectului a avut loc la Alba Iulia, miercuri, în 24 Ianuarie, moment în care s-a aniversat Unirea Principatelor Române, iar evenimentul a cuprins o expoziţie cu primele „chipuri” realizate până acum de Radu Chindriş.

El spune că a fost inspirat pentru acest proiect de Samoilă Mârza, cel care este numit şi fotograful Marii Uniri şi care în 1 decembrie 1918 a imortalizat în cinci clişee pe sticlă evenimentele petrecute la Alba Iulia în urmă cu 100 de ani.

Astfel, fotograful Radu Chindriş a şi refotografiat prin aceeaşi tehnică veche cele cinci clişee de sticlă realizate de Samoilă Mârza, iar apoi le-a reinterpretat vizual şi le-a readus la viaţă tipărindu-le într-un format mare pentru a putea fi văzute toate detaliile din acestea.

„Cu permisiunea Muzeului Naţional al Unirii, am scanat clişeele originale şi le-am prelucrat digital fără a altera detaliile. Apoi am printat imaginile pe hârtie de arhivare din bumbac 100%, garantată pentru alţi o sută de ani chiar şi expusă intemperiilor. În faza următoare am refotografiat imaginile cu un aparat contemporan Marii Uniri, folosind tehnica numită colodiu umed sau ambrotip. Rezultatul, imagini unice ca aspect, mărite de la 13 x 18 centimetri la 40 x 55 centimetri, permiţând astfel studierea lor în detaliu de către public”, explică Radu Chindriş.