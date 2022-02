Imaginile difuzate de postul public olandez de televiziune NOS surprind momentul în care gărzile de securitate îl înconjoară pe jurnalistul Sjoerd den Daas, pentru ca apoi unul dintre gardieni, care purta o banderolă roșie, să-l prindă cu forța, să-l împingă și să-l scoată din cadru în timp ce acesta relata din apropierea Stadionului Național din capitala Chinei.

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken pic.twitter.com/GLTZRlZV96