De Ana Hațeg,

Tenorul Cosmin Marcovici, actual secretar de stat în Ministerul Culturii, este acuzat că ar fi agresat sexual cu o tânără din corul Juniorii Operei.

Faptele s-ar fi petrecut la finalul anului 2016 – începutul anului 2017, când Marcovici îndeplinea funcția de manager interimar al Operei Iași, iar fata, Maria S., care avea atunci doar 17 ani, era colaborator permanent la Juniorii Operei, scrie reporterIS.

Fata care a depus plângere penală pe numele tenorului, spune că în noaptea de Revelion 2016-2017, Marcovici ar fi încercat să o sărute. Ulterior, bărbatul ar fi inițiat discuții pe messengerul de la Facebook cu fel de fel de apropouri în notă intimă.

Cosmin Marcovici susține, însă, că ”nu s-a întâmplat nimic în afara limitelor normale de colaborare”.

După un an de la primele incidente cu tenorul, fata a cărei identitate a fost protejată de autorii materialului, s-a adresat în scris conducerii Operei Naționale Române Iași (ONRI), la conducerea căreia revenise Beatrice Rancea.

În scrisoarea transmisă, tânăra descrie ceea ce s-a întâmplat. „În seara de 31 decembrie 2016, mă aflam la concertul de Anul Nou din fața Palatului Culturii din Iași împreună cu o colegă, unde printre alte formații cânta și formația domnului Marcovici, formația «Karma».

După concert, domnul Marcovici a venit la grupul nostru, s-a îndreptat către mine și a întins buzele dorind să mă sărute. În acel moment am întins obrazul, ferindu-mi fața, fiind clară intenția domnului Marcovici de a mă săruta pe buze. I-am spus că am 17 ani, și el e mult mai mare, căsătorit și nu pot da curs unor astfel de propuneri. El a râs și mi-a spus că mai am un pic și sunt bătrână, și că acum sunt numai bună. Am rămas stupefiată, iar după plecarea lui, colega mea mi-a spus că așa e el, cu foarte multe fetițe procedează la fel”.

În continuare, fata spune că „Pe 1 ianuarie, domnul Marcovici m-a contactat prin aplicația Facebook messenger, certându-mă «cum de îmi permit să îi întorc LUI obrazul, când vrea să mă sărute». I-am replicat că nu mi se pare potrivită atitudinea lui, și că eu acasă așa am fost crescută, să nu dau curs unui astfel de comportament”.

Cei doi au continuat să vorbească pe Facebook, iar într-una dintre convorbiri, fata l-a întrebat ce examene sau teste ar trebui să dea pentru a rămâne colaborator al Operei. „Dumnealui mi-a replicat că mă așteaptă în biroul managerial, dar a specificat să vin «fără ruj și fără coadă». Nu am înțeles la ce se referă, dar mi-a spus că «Sigur voi înțelege, căci sunt fată deșteaptă». Apoi a schimbat cursul discuției și m-a întrebat când îi dau o bere”, a mai scris fata care a mai prezentat și alte incidente.

În finalul scrisorii fata a concluzionat: „Atitudinea lui este clar datorată faptului că nu am acceptat să mă sărut cu el și că nu am dat curs apoi invitațiilor ulterioare de mă duce în biroul managerial”

La o săptămână după ce scrisoarea tinerei a ajuns la ONRI, Marcovici a demisionat din funcţia de Director General Adjunct al Operei Naţionale Române Iaşi.

Contactat în legătură cu acest scandal, Marcovici a trimis publicației Reporter de Iași că nu știe nimic de vreo acuzație care să-i fie adusă. „Nu am cunoștință despre nicio acuzație adusă mie. Nu am fost chemat până acum nici la Poliție și cu atât mai puțin la Parchet. Nu m-a informat nimeni că aș fi cercetat pentru asemenea acuzații. Însă, faptul că au apărut la puțină vreme după ce am fost numit secretar de stat este cât se poate de clar că este o răzbunare din partea cuiva nemulțumit de nominalizarea mea. Referitor la colaborarea cu dna S., nu am nimic de comentat. Nu s-a întâmplat nimic în afara limitelor normale de colaborare”, a precizat Cosmin Marcovici.

ReporterIS scrie că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași au deschis un dosar în 2019, atât timp cât acesta este în lucru, magistrații nu fac niciun fel de comunicare publică legat de caz.

