Rezultatele au arătat depășirea valorii maxime admise conform OMS 119/2014 și STAT 10009/2017. Drept urmare, restaurantul a fost amendat cu 30.000 lei, în baza OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului.

Comisariatul de Mediu Brăila a impus operatorului economic să implementeze soluții pentru reducerea zgomotului.

Măsura vizează „diminuarea zgomotului generat de desfășurarea evenimentelor, astfel încât nivelul de zgomot să se încadreze în limitele prevăzute de STAS 10009/2017 si OMS 119/2014 – acustic și să nu mai producă disconfort vecinătăților”.

