În jur de 20 de tineri au intrat fără să scoată o vorbă și au vandalizat restaurantul chinezesc, provocând pagube estimate de proprietari la 20.000 de dolari.

Clienții și personalul au privit îngroziți și s-au temut pentru siguranța lor, însă atacatorii au părăsit localul fără să comită nicio violență fizică și fără să fure ceva, după ce au distrus aproape totul în cale.

Au răsturnat mesele, au aruncat scaunele, au spart vesela și combinele frigorifice.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

This video is going viral on WeChat. Fish Village, a restaurant in College Point, Qns was ransacked by a gang of masked kids in hoodies.



Weve fallen so low that theres no expectation of consequences for this horrific attack on private property. pic.twitter.com/DQdnHPR5r8