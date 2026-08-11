Una dintre intervenții vizează fisurile apărute în carosabil, iar cealaltă presupune repararea glisierei mediane.

Restricții pe A1, între kilometrii 86 și 80

În intervalul 8.00 – 18.00, traficul este restricționat pe prima bandă a Autostrăzii A1, pe sensul Pitești – București. Restricția se aplică pe sectorul cuprins între kilometrii 86 și 80.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, astăzi, în intervalul orar 8.00 – 18.00, traficul este restricționat pe prima bandă pe Autostrada A1, pe sensul Pitești – București, între kilometrii 86 – 80, pentru efectuarea de lucrări de colmatare a fisurilor apărute în carosabil”.

A doua bandă, restricționată la kilometrul 80

O altă restricție este instituită pe aceeași autostradă, tot pe sensul Pitești – București.

În intervalul 7.30 -16.00, circulația este restricționată pe banda a doua a autostrăzii A1, la kilometrul 80.

Aici, muncitorii efectuează lucrări la glisiera mediană.

„În intervalul orar 7.30 – 16.00, se va restricționa circulația pe a doua bandă pe Autostrada A1, pe sensul Pitești – București, la kilometrul 80, pentru repararea glisierei mediane”.

Prin urmare, șoferii care se deplasează marți dinspre Pitești spre București trebuie să fie pregătiți să încetinească și să respecte semnalizarea temporară din zona lucrărilor.

Restricții și pe Autostrada A3

Lucrările afectează și traficul de pe Autostrada A3, în două zone.

Pe A3 Câmpia Turzii – Nădășelu traficul este restricționat pe prima bandă, pe sensul către Nădășelu.

Restricția este valabilă între 8.00 și 20.00, la kilometrul 51, unde se efectuează reparații asfaltice.

„Pe Autostrada A3 Câmpia Turzii – Nădășelu, în intervalul orar 8.00 – 20.00, traficul este restricționat pe prima bandă pe sensul către Nădășelu, la kilometrul 51, pentru reparații asfaltice”.

O altă restricție este în vigoare pe A3 Târgu Mureș – Câmpia Turzii.

La kilometrul 3, traficul este restricționat pe a doua bandă, pe sensul către Târgu Mureș, pentru lucrări în zona mediană.

„Pe Autostrada A3 Târgu Mureș – Câmpia Turzii, traficul este restricționat pe a doua bandă la kilometrul 3, pe sensul către Târgu Mureș, pentru efectuarea de lucrări în zona mediană”.

Recomandările polițiștilor pentru șoferi

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să reducă viteza în zonele în care se desfășoară lucrări și să păstreze o distanță suficient de mare între mașini.

De asemenea, șoferii trebuie să fie atenți la semnalizarea temporară și să se asigure înainte de schimbarea benzii.

„Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă în zonele cu lucrări, să păstreze o distanță de siguranță în deplasare, să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație și evitând preocupările de natură a distrage în mod periculos atenția de la condus!”, recomandă Centrul Infotrafic.

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