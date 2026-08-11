Telefonul mobil: un risc major la controlul de securitate

O utilizatoare TikTok, @travel.by.the.books, a povestit cum o discuție cu un agent de securitate i-a schimbat complet obiceiurile.

„La controlul TSA, niciodată nu pun telefonul direct în tăvi sau coșuri. Îl păstrez mereu într-un buzunar cu fermoar în geanta mea”, a declarat aceasta. Motivul? Agentul a avertizat-o că telefoanele sunt printre cel mai frecvent furate obiecte din aeroporturi.

„Este cel mai rapid mod de a-ți pierde telefonul”, i-a spus acesta. Fiind expuse la vedere, smartphone-urile devin ținte ușoare în aglomerația de la controale.

Statistici alarmante despre obiectele pierdute în aeroport

Datele oferite de Administrația pentru Securitate în Transporturi (TSA) din Statele Unite indică faptul că între 90.000 și 100.000 de obiecte sunt pierdute lunar pe aeroporturile americane. Printre acestea, telefoanele mobile ocupă un loc fruntaș, ceea ce subliniază importanța păstrării acestora în siguranță.

Regulile pentru controlul de securitate variază în funcție de țară și aeroport. În timp ce unele puncte de control cer scoaterea tuturor dispozitivelor electronice, inclusiv telefoanele, altele permit păstrarea acestora în bagajul de mână.

De obicei, pasagerii trebuie să scoată lichidele și cosmeticele în recipiente de până la 100 ml, împachetate într-o pungă transparentă. Totuși, aeroporturile europene, printre care și aeroporturile din România, adoptă din ce în ce mai des scanere 3D avansate, care elimină necesitatea acestui pas, accelerând astfel procesul de verificare.

Comentatorii materialului TikTok au subliniat că, deși regulile TSA cer întotdeauna scoaterea laptopurilor, telefoanele nu sunt întotdeauna incluse.

„Scoateți laptopurile, restul poate rămâne în bagaj” este un mesaj des auzit în numeroase aeroporturi.

Indiferent de procedurile locale, o regulă rămâne universal valabilă: obiectele de valoare trebuie păstrate în siguranță, închise în bagaj, până în momentul în care acesta este recuperat de pe bandă. Potrivit sursei citate, un simplu gest de precauție poate evita pierderi semnificative de timp, bani și stres.