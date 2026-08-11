Potrivit organizatorilor, participanții au cheltuit în medie aproximativ 200 de euro pe durata festivalului.

Edy Chereji, cofondator Untold, spune că banii nu au ajuns în principal la organizatorii festivalului, ci au circulat în economia locală.

„Au fost peste 500.000 de oameni care s-au bucurat de ediția din acest an a festivalului Untold. În acest an estimăm că sunt peste 120 de milioane de euro bani care au rămas în comunitatea asta, pe lângă taxele și impozitele pe care noi ca festival le achităm”, a spus acesta.

Organizatorii susțin că aproximativ 20% din această sumă rămâne la compania care organizează festivalul. Restul banilor ajung la furnizorii de cazare, restaurante, transport, logistică, producție publicitară, dar și sub formă de taxe și impozite.

Potrivit lui Dan Tarcea, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, impactul se vede în special în industria hotelieră.

„Se vede o injecție de capital în economia locală. Mai ales că discutăm de peste 15% dintre participanți venind din alte părți ale lumii. Au avut toate hotelurile un cadru de ocupare de 100%”.

Unii dintre participanți spun că au cheltuit mai puțin decât bugetul pregătit pentru festival: „Undeva la 600, 700 de lei. Încă mai plecăm cu bani acasă”.

Untold s-a desfășurat în perioada 6-9 august, la Cluj-Napoca. Organizatorii susțin că festivalul a devenit un motor important pentru economia locală, iar ediția din acest an a atras peste jumătate de milion de participanți.

Potrivit organizatorilor, peste 30.000 de persoane și-au cumpărat deja abonamente pentru ediția de anul viitor, Untold Star Edition.

Festivalul este clasat pe locul 3 în lume în clasamentul oficial Top 100 Festivals, conform informațiilor furnizate de organizatori.

„Am pus un reflector deasupra Clujului: e un oraș care atrage tinerii la facultate, se organizează acum festivaluri, concerte, competiții mari, se dezvoltă economia”, a subliniat cofondatorul Untold.

Pe lângă impactul economic, Untold rămâne și un subiect controversat în Cluj-Napoca. Există voci care reclamă efectele festivalului asupra locuitorilor și cer o dezbatere mai amplă privind organizarea evenimentului în oraș.

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