Preferințele speciale la bord ale Reginei Elisabeta

Regina era cunoscută pentru rutina sa bine stabilită înainte de zbor. Detalii despre obiceiurile sale din timpul călătoriilor aeriene au fost dezvăluite de Elizabeth Evans, o fostă însoțitoare de zbor la British Airways, care a lucrat în companie timp de 28 de ani din 1970. Evans a avut ocazia să o servească pe regină în timpul mai multor zboruri, inclusiv în turneul din Singapore și Malaysia din 1989, alături de prințul Philip.

Conform notițelor păstrate de Evans, înainte de sosirea invitaților săi la bord, regina prefera să savureze un martini.

„Majestatea Sa obișnuiește să servească un martini înainte ca invitații săi să sosească”, se arată într-o notă din colecția însoțitoarei de zbor.

De asemenea, înainte de decolare, regina cerea să i se pună la dispoziție un bol cu bomboane mentolate fără zahăr, marca Velamints, lansată în 1977 în Statele Unite. Acestea erau îndulcite cu stevia, fiind considerate primele bomboane mentolate fără zahăr din SUA.

Confortul înainte de toate

Pentru a se asigura că zborurile sunt cât mai confortabile, regina Elisabeta a II-a își aducea propriile perne la bord. Personalul avionului avea instrucțiuni clare să colaboreze cu garderobiera regală pentru a pregăti patul suveranei.

În cazul în care regina adormea în timpul zborului, echipajul primea ordin să nu o deranjeze nici măcar în momentul aterizării.

„Echipajul nu avea voie să treacă prin cabina regală fără permisiune, iar zgomotele din fața avionului erau strict interzise”, relatează sursa citată.

Hidratarea și trucurile anti-oboseală

Un alt detaliu legat de călătoriile reginei era preferința sa pentru apa de izvor Malvern. Fostul purtător de cuvânt regal Dickie Arbiter a declarat: „Singura dorință a reginei, indiferent unde se află, este să aibă apă Malvern. Îi place această apă, este răcoritoare și, de obicei, se iau cantități mari în bagaj”.

Pentru a combate efectele decalajului orar, regina consuma bomboane de orz, despre care se credea că ajută organismul să se adapteze mai ușor la schimbările de fus orar. Într-un documentar Channel 5, „Secrets Of The Royal Flight”, acest obicei a fost descris drept „arma secretă” a reginei pentru a face față călătoriilor lungi.

Ultimul zbor internațional al reginei a fost în 2015, când a călătorit în Malta. Cu fiecare călătorie, regina Elisabeta a II-a și-a lăsat amprenta asupra lumii, nu doar prin prezența sa regală, ci și prin rafinamentul și eleganța cu care obișnuia să călătorească, așa cum dezvăluie publicația Daily Mail.