Construcția veche urmează să fie dărâmată complet, iar în același loc va fi ridicată o casă nouă.

Gabriela Cristea: „Jumătate din casa veche nu mai există”

Gabriela Cristea le-a arătat urmăritorilor din mediul online imagini de pe șantier. Momentan clădirea este dărâmată în proporție de 50%.

„Am ajuns în Italia și nici n-am apucat bine să ne așezăm bagajele că am fugit direct pe șantier. Jumătate din casa veche… nu mai există. Și, culmea, privind la ceea ce pentru alții poate pare doar un șantier, eu vedeam deja ce va fi aici. Unde va fi casa, unde vom sta la povești, unde vom bea cafeaua dimineața, unde vor alerga fetele, unde vom primi oameni dragi… Parcă le vedeam pe toate. E un sentiment tare ciudat să vezi cum ceva dispare ca să facă loc unui vis mult mai mare”, a transmis Gabriela Cristea.

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Fosta prezentatoare TV a explicat de ce lucrările de demolare nu s-au finalizat.

„Există un stâlp de electricitate stradal, care trebuie mutat, o să vină să îl mute și după aceea se dărâmă casa toată, rând pe rând, pentru că, așa cum v-am spus, toată cărămida aceasta o să se recupereze, cât se poate recupera din ea, majoritatea se va recupera. Este o cărămidă foarte valoroasă”, a precizat Gabriela Cristea.

Tavi Clonda: „Casa nu putea fi reconsolidată”

Decizia de a dărâma clădirea existentă pe teren nu a fost una simplă, însă a reprezentat singura opțiune sigură. Tavi Clonda a explicat că în urma unei expertize s-a aflat că vechea construcție prezenta riscuri și nu mai putea fi consolidată, motiv pentru care sunt nevoiți să o dărâme complet pentru a putea ridica o altă casă de la zero.

„Cineva mi-a zis cândva așa: «Să construiești o casă este o poveste întreagă…». Noi tocmai am început povestea casei noastre din Italia cu demolarea casei vechi, care, din păcate, nu putea fi reconsolidată… Dar poate e mai bine așa, o putem face pe cea nouă așa cum ne dorim noi. Va fi un drum lung, anevoios pe alocuri, plin de provocări, dar și de satisfacții. Noi deocamdată ne bucurăm de orice pas făcut în această poveste a noastră de pe coasta Mării Adriatice. Și mai important este faptul că visăm împreună ca familie”, a precizat Tavi Clonda.

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