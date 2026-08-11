„Da, se va închide și reactorul 2 de la Cernavodă în 2-3 zile. Practic, în momentul acesta avem un debit deficitar, un nivel deficitar, atât la intrarea în țară, care printr-o dragare va ajunge în zona Izvoarele (între brațul Bala și Dunărea Veche) în data de 16-17 august, și aceasta va determina o scădere de nivel în zona Cernavodă cu încă aproape 10 cm, de la minus 229 de centimetri la Cernavodă, ar urma să ajungă la minus 336 de centimetri”, a precizat Ana-Maria Agiu, purtător de cuvânt al Apelor Române.

Debitul Dunării la intrarea în țară a ajuns, marți dimineața, la 1.370 mc/s la intrarea în țară.

Apele Române: Reactorul 2, închis controlat 2 săptămâni

La Cernavodă a fost atins pragul de -230cm, ceea ce înseamnă că pompele de răcire nu mai pot funcționa în siguranță și, conform procedurilor, reactorul trebuie oprit.

Situația rămâne însă critică, deoarece nivelul Dunării scade mai repede decât indicau prognozele anterioare.

Întrebată cât timp va fi închis reactorul 2, reprezentanta de la Apele Române a precizat că este vorba de două săptămâni.

„Două săptâmâni va dura, dar între timp vor continua lucrările de dragare, astfel încât centrala să poată fi dechisă cu câteva zile mai devreme. Deci, pe de o parte, toate aceste acțiuni ne-au ajutat pentru un interval de 6-7 zile să mai prelungim funcționarea centralei, și, în același timp, continuarea lucrărilor de dragaj și toate măsurile care s-au luat vor ajuta să se deschidă centrala mai devreme cu câteva zile”, a spus Ana-Maria Agiu, pentru Libertatea.

Potrivit reprezentantului de la Apele Române, odată cu închiderea și celui de-al doilea reactor de la centrala Cernavodă, „mai pierdem încă 680-700 MWh”.

Nuclearelectrica: Unitatea 2 de la Cernavodă, oprită pe 13 august, din cauza debitului minim istoric al Dunării

Unitatea 2 a Centralei Nucleare de la Cernavodă ar putea fi oprită controlat în dimineața zilei de 13 august 2026, a anunțat, marți, și Nuclearelectrica.

Potrivit companiei, decizia este legată de scăderea nivelului Dunării, confirmată de prognozele Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA).

„SN Nuclearelectrica SA anunță că există, la acest moment, posibilitatea opririi controlate a Unității 2 a CNE Cernavodă în dimineața zilei de 13 august 2026. Posibilitatea opririi controlate a Unității 2 are la bază monitorizarea prognozelor INHGA pentru perioada următoare, scăderea nivelului fluviului Dunărea și parametrii de operare”, se precizează în raportul transmis Bursei de Valori București.

Sorin Rîndașu, director adjunct al Administrației Naționale Apele Române, a confirmat situația: „La debitele prognozate, nu cred că se mai poate face ceva, iar oprirea centralei de la Cernavodă este inevitabilă”.

Marți, Dunărea a atins un minim istoric al debitului, de 1.370 mc/s, iar în următoarele cinci zile nu sunt așteptate precipitații.

Ministerul Energiei: Au început procedurile premergătoare opririi controlate a reactorului 2

Ulterior, Ministerul Energiei a anunțat că Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă a inițiat procedurile tehnice premergătoare opririi controlate a Unității 2, pe fondul debitului foarte scăzut al Dunării și al evoluției nivelului apei în zona de aspirație a pompelor de răcire.

„Este vorba despre proceduri uzuale și preventive, specifice pregătirii în condiții de siguranță a opririi unei unități nucleare. Acestea nu indică existența unui incident la nivelul centralei, ci fac parte din măsurile tehnice aplicate atunci când parametrii de funcționare impun pregătirea pentru o oprire controlată”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Energiei.

În condițiile în care prognoza privind debitul Dunării se menține nefavorabilă, oprirea controlată a Unității 2 este așteptată în cursul acestei săptămâni.

Ministerul Energiei și Dispecerul Energetic Național au pregătit măsurile necesare pentru compensarea energiei care nu va mai fi produsă de Unitatea 2 și pentru menținerea echilibrului Sistemului Electroenergetic Național.

Măsuri pentru asigurarea necesarului intern de energie

„Necesarul va fi acoperit prin utilizarea posibilităților de import din sistemele energetice regionale și europene, precum și prin activarea unor resurse suplimentare de producție la nivel național. În acest sens, grupul energetic Rovinari 4 al Complexului Energetic Oltenia va fi scos din rezervă și pus la dispoziția Sistemului Electroenergetic Național. De asemenea, va fi utilizată, în limitele tehnice și ale resursei de apă disponibile, capacitatea suplimentară de producție a Hidroelectrica.

Dispecerul Energetic Național monitorizează permanent producția, consumul, rezervele disponibile și posibilitățile de schimb transfrontalier, astfel încât măsurile să fie activate gradual, în funcție de necesitățile reale ale sistemului.

Ministerul Energiei mai precizează că, limitarea în tranșe a consumului pentru anumiți mari consumatori industriali, în intervalul 19:00-23:00, este ultima măsură în ordinea de prioritate și ar putea fi aplicată doar dacă evoluția Sistemului Electroenergetic Național o va impune, iar celelalte opțiuni disponibile nu vor fi suficiente.

Consumatorii casnici nu sunt vizați de mecanismul de limitare a consumului.

Ministerul Energiei, împreună cu Transelectrica, Nuclearelectrica, Hidroelectrica și ceilalți operatori implicați, monitorizează permanent situația și evaluează în timp real măsurile necesare pentru menținerea funcționării în condiții de siguranță a Sistemului Electroenergetic Național.

Ministerul Energiei reînnoiește apelul către populație, instituțiile publice și operatorii economici pentru un consum responsabil, în special în intervalul 19:00-23:00.

Reducerea voluntară a consumului de energie electrică în această perioadă contribuie la diminuarea presiunii asupra Sistemului Electroenergetic Național, mai precizează reprezentanții instituției.

Guvernul a dat 5,1 milioane lei pentru lucrări urgente de dragaj pe Dunăre

Guvernul a alocat luni 5,1 milioane de lei pentru lucrări urgente de dragaj pe Dunăre, măsură esențială pentru a asigura funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă, afectată de seceta extremă.

Fondurile provin din rezerva bugetară și vor fi direcționate pentru adâncirea albiei fluviului în două zone critice, prevenind riscul opririi producției de energie electrică.

Lucrările vor viza punctele Cochirleni (km fluvial 309–304) și Caragheorghe-Turcescu (km fluvial 345–342), fiecare primind câte 2,55 milioane de lei pentru dragarea a aproximativ 50.000 de metri cubi de material.

Specialiștii au propus și redistribuirea debitului de apă între brațele Bala și Dunărea Veche pentru menținerea unui nivel optim al fluviului.

România cumpără energie din Ucraina și Bulgaria

Nuclearelectrica cumpără energie electrică și din Ucraina, cu sprijinul companiei Energocom, furnizorul de curent din Republica Moldova, a anunțat, luni, instituția română.

Cum arată o zi pe piața de energie din România/Bulgaria. „Nu ne țepuiesc ei, e diferența între a-ți face treaba și a nu ți-o face”, spune Otilia Nuțu, expert în energie.

Criza energetică a fost accentuată de seceta severă și de scăderea debitelor râurilor, inclusiv ale Dunării, a anunțat premierul Ilie Bolojan. În consecință, vineri, 31 iulie, Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național pe toată durata lunii august.

Reactorul 1 al Centralei de la Cernavodă a fost închis controlat marți, pe 28 iulie, iar dacă se va opri și al doilea rector al centralei nucleare, România ar rămâne fără circa 1.400 MW de putere de producție.

Exploziile de duminică, pentru a devia cursul Dunării spre Centrala nucleară de la Cernavodă, nu au reușit să spargă stânca Pârjoaia, a anunțat contraamiralul Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale, dar au fost reluate ulterior cu succes.

Giganții auto Dacia și Ford au sistat deja voluntar producția până pe 19 august pentru a sprijini rețeaua națională, măsuri similare fiind așteptate și din partea altor mari consumatori industriali.

„Economisirea voluntară în orele de seară, când există deficit, va fi crucială. Facem apel către cetățeni, companii și autorități publice să își planifice reduceri voluntare”, a adăugat Bolojan.

Ministrul interimar al Apărării și al Transporturilor, Radu Miruță (USR), a declarat recent că un proiect esențial pentru dragarea brațului Bala, care ar fi putut preveni dificultățile actuale de pe Dunăre, stă blocat de peste trei ani și jumătate la Ministerul Transporturilor.

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