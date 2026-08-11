Potrivit autorităților, activitatea de săpat în nisip poate părea distractivă, dar gropile adânci prezintă pericole majore.

„Săpatul pe plajă face parte din distracție, dar gropile mari și adânci în nisipul moale pot fi extrem de periculoase. O groapă se poate surpa fără avertisment, îngropând pe oricine în câteva secunde sub nisipul greu”, au declarat polițiștii într-un comunicat emis luni.

Aceștia au subliniat că până și adulții sănătoși și în formă fizică bună pot întâmpina dificultăți în a se elibera dacă sunt prinși sub nisip. Recomandarea oficială este ca gropile să fie săpate superficial.

„Gropile adânci reprezintă, de asemenea, un pericol de împiedicare pentru copii, turiști și echipele de urgență care intervin în cazuri de accident. Ce poate dura câteva minute să sapi se poate transforma într-o tragedie în câteva secunde”, au avertizat autoritățile.

Poliția insistă ca toți turiștii să astupe gropile înainte de a pleca, pentru a menține plajele sigure. Avertismentul vine după un incident petrecut pe 8 august 2026, la Skegness, Lincolnshire, unde a fost descoperită o groapă de aproximativ 2 metri lungime și 5 metri adâncime.

„Cine a săpat această groapă a fost extrem de norocos că nu s-a surpat peste el. Nisipul este surprinzător de greu și poate ceda fără avertisment, mai ales în gropile adânci”, a explicat HM Coastguard Skegness.

Autoritățile au adăugat că astfel de surpări pot prinde o persoană sub nisip, provocând leziuni grave sau chiar deces. De asemenea, aceste gropi reprezintă un pericol pentru alți turiști care ar putea să nu le observe.

Problema nu este nouă în regiunea Lincolnshire. În 2025, trei membri ai pazei de coastă au fost nevoiți să astupe o groapă de peste doi metri adâncime pe plaja Sandilands. În Cleethorpes, în aprilie 2026, turiștii au fost avertizați să nu sape în nisipul umed din cauza „efectului de avalanșă”.

Shaun Lee, manager adjunct la stația de coastă, a explicat că nisipul umed se poate surpa continuu, îngropând oamenii.

„Nu vrem să fim poliția distracției – doar fiți conștienți de ceea ce faceți dacă săpați gropi”, a concluzionat acesta.